Sport vence a Ponte Preta e 'dorme' na liderança da Série B do Brasileiro
Leão chegou em sua terceira vitória seguida na competição, segue invicto e é o líder provisório da Segundona
O Sport é o novo líder do Campeonato Brasileiro da Série B. Chegando a sua terceira vitória seguida na competição, o Leão venceu a Ponte Preta de virada por 3 a 1 neste sábado (9) pela oitava rodada da competição, no Moisés Lucarelli, em Campinas.
Mesmo com um a menos em boa parte do segundo tempo, os pernambucanos souberam administrar a vantagem no placar e chegaram ao resultado positivo com gols de Felipinho, Barletta e Perotti, seguindo como a única equipe invicta na Segundona.
Sem o técnico Rodrigo Santana, punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) com dois jogos de suspensão após polêmica na Copa do Brasil, a Ponte Preta entrou com muitas mudanças na formação e chegaram a começar melhor no jogo, abrindo o placar com o seu gol solitário aos 22 minutos do primeiro tempo.
Ao levar o empate, a Macaca passou a abrir mais oportunidades para o Rubro-negro e viu sua má fase aumentar, estacionando nos sete pontos e abrindo a zona de rebaixamento, no 17º lugar.
Agora, o Sport dorme na liderança provisória da Série B, com 16 pontos, e entra em campo no próximo domingo (18) contra o CRB, às 20h30, na Ilha do Retiro. Já a Ponte enfrenta o Londrina no dia seguinte, no dia 19 de maio, às 19h, novamente no Moisés Lucarelli.
O jogo
De volta à titularidade, Clayson começou a partida já mostrando serviço para o técnico Márcio Goiano. O atacante recebeu pela direita e cruzou, mas a bola saiu muito forte.
O Sport seguiu buscando o controle do jogo, mas oscilou e alternou a saída de bola com os adversários, que chegou a assustar com cobranças de escanteio.
Aos 10 minutos, a Macaca ofereceu perigo para o Leão com Kevyson pela esquerda, mas Felipinho apareceu para salvar os pernambucanos cortando de cabeça.
Mostrando estar em boa fase, o goleiro Thiago Couto salvou bola de Diego Tavares, que recebeu passe de David da Hora. O arqueiro saiu do gol e afastou de carrinho.
Após falha de Marcelo Ajul, a Ponte Preta teve uma boa chance de abrir o placar. Aproveitando o erro do zagueiro rubro-negro, Bryan Borges conduziu até a entrada da área e finalizou para o gol. A bola desviou na defesa do Sport e passou perto da trave.
Apesar da evidente superioridade técnica, o Leão pouco assustou a Ponte nos primeiros vinte minutos de duelo.
E foram os paulistas que saíram na frente no Moisés Lucarelli. Aos 22, Diego Tavares cruzou para Danilo Barcelos, que explorou a bola aérea e bateu de cabeça para o fundo da rede, que ainda desviou em Madson antes de entrar.
No contra-ataque, Clayson conduziu para Barletta finalizar, mas o atacante cortou e finalizou para fora.
Aos 30 minutos, Felipinho voltou a fazer a alegria dos torcedores rubro-negros pelo segundo jogo seguido. Em parceria com Perotti, o jogador recebeu passe de letra, passou entre os zagueiros da Ponte e mandou para o fundo do gol, empatando o jogo.
Carlos de Pena cobrou falta direto no gol. A finalização saiu rasteira, passou pela barreira, mas foi para fora. O Sport conseguiu ainda uma boa jogada de ataque com Clayson na entrada da área. O atleta cruzou na área, mas a defesa da Ponte afastou a bola.
Aos 44, o Sport chegou perto de fazer o segundo novamente com Clayson, que tabelou na área, mas caiu na hora de finalizar.
Em jogada pela esquerda de Felipinho, Danilo Barcelos escorregou e fez o corte, fazendo o toque de mão. O árbitro foi até o VAR para analisar o lance e marcou a penalidade.
Barletta cobrou com categoria e converteu para o Sport, colocando os pernambucanos na frente e terminando a primeira etapa de partida com o placar favorável de 2 a 1.
Segundo tempo
A etapa final teve um início mais parado e de cautela para as duas equipes. O Sport conseguiu um bom ataque com Zé Lucas na entrada da área. O jovem volante finalizou direto no gol, mas a bola sobe muito e vai para fora.
Aos 10 minutos, a Ponte Preta chegou muito perto do segundo gol com David da Hora. Ele ficou cara a cara com o goleiro e tentou uma cavadinha que passou raspando e desviou da trave do Sport.
E o Leão ampliou novamente, desta vez aos 13 minutos do segundo tempo com Perotti. Barletta recebeu lançamento pelo lado esquerdo e cruzou para a recepção de Perotti, que finalizou de primeira e marcou o terceiro do Rubro-negro.
O Sport ainda conseguiu bom ataque na tabela de Clayson entre Felipinho e o lateral ficou cara a cara com o goleiro da Ponte, que foi desarmado pela defesa na hora da finalização.
Aos 23, os pernambucanos ficaram com um jogador a menos após Marcelo Ajul receber o seu segundo cartão amarelo na partida.
Em vantagem numérica, a Macaca tentou diminuir com Thalys, que recebeu lançamento pela direita, mas mandou a bola para fora.
A Ponte Preta até chegou ao segundo gol em uma lambança na pequena área com Rodriguinho, mas o árbitro Paulo Henrique Schleich Vollkopf considerou que houve falta de Thiago Couto durante o lance e anulou o tento.
Os paulistas continuaram pressionando a defesa do Sport, mas tiveram dificuldade de chegar na última finalização. Aos 39 minutos, Élvis cruzou na área e Thiago Couto saiu para afastar a bola. Na sequência, a bola sobrou para Baianinho, mas a arbitragem já havia marcado impedimento no lance.
Nos acréscimos, Barletta ainda arriscou de fora da área após receber lançamento, mas a finalização saiu muito forte e passou longe da trave adversária.
Mesmo com um a menos, o Leão soube administrar bem a vantagem e chegou a sua terceira vitória seguida no campeonato. O time pernambucano segue invicto e vai dormir na liderança da Série B.
Ponte Preta 1
Diogo Silva; Lucas Justen (Thalys), Weverson, Márcio Silva e Kevyson (Rodriguinho); Danilo Barcelos, Rodrigo Souza (Tárik) e André Lima (Élvis); Diego Tavares (Baianinho), David da Hora e Bryan Borges. Técnico: Gabriel Remédio
Sport 3
Thiago Couto; Madson (Augusto Pucci), Benevenuto, Marcelo Ajul e Felipinho; Zé Lucas (Yago Felipe), Biel (Pedro Martins) e Carlos De Pena (Zé Gabriel); Barletta, Perotti e Clayson (Zé Marcos). Técnico: Márcio Goiano
Local: Moisés Lucarelli (Campinas/SP)
Gols: Diego Tavares (22’ do 1T), Felipinho (30’ do 1T), Barletta (P)
Cartões amarelos: Danilo Barcelos, Bryan Borges, Rodriguinho, Márcio Silva, Élvis (PON), Felipinho, Zé Marcos, Barletta (SPT)
Cartões vermelhos: Marcelo Ajul (SPT)
Árbitro: Paulo Henrique Schleich Vollkopf (MS). Assistentes: Eduardo Goncalves da Cruz (MS) e Luis Carlos de Franca Costa (RN)
VAR: Michel Patrick Costa Guimarães