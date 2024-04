A- A+

Copa do Nordeste Sport vence Ceará com gol no fim e vai à semifinal da Copa do Nordeste Na próxima fase, o Rubro-negro vai encarar o vencedor de Fortaleza e Altos, que se enfrentam apenas no dia 20 de abril, no Castelão

Na reedição da final da Copa do Nordeste do ano passado, não faltou emoção para os 21.366 torcedores que compareceram à Arena de Pernambuco, na noite desta quarta-feira (10), para acompanhar um novo encontro entre Sport e Ceará. Diferente do ano passado, contudo, os rubro-negros levaram a melhor. Com direito a gol marcado nos acréscimos do segundo tempo, o Leão derrotou o Vozão por 2x1 e garantiu uma vaga na semifinal do torneio regional. Na próxima fase, também como mandante, o Rubro-negro vai encarar o vencedor de Fortaleza e Altos, que se enfrentam apenas no dia 20 de abril, no Castelão.

O jogo

Sport e Ceará fizeram um jogo digno de final de campeonato, em São Lourenço da Mata. Mandante do confronto, o Rubro-negro, com seu jogo impositivo, buscava o ataque a todo momento. O time cearense, por sua vez, para diminuir o ímpeto dos donos da casa, apostava na catimba e na fraca arbitragem de Afro Rocha de Carvalho Filho para amarrar a partida. Em alguns momentos, a estratégia deu certo. No entanto, em sintonia com a torcida, foi o Leão quem saiu de campo nos 45 minutos iniciais com a vantagem no marcador.

Com algumas boas defesas, o goleiro Richard vinha se destacando na meta alvinegra. Foram pelo menos três intervenções do arqueiro para evitar que o Sport abrisse o placar. A mais difícil delas, um chute de Romarinho que ainda bateu na trave. O poste também salvou o Vozão em finalização de Lucas Lima, aos 41. No minuto seguinte, porém, o camisa 1 do Ceará não tinha o que fazer. Depois de bola rebatida na área, Pedro Lima ajeitou de cabeça e Felipinho, de longe, acertou o ângulo em chute de rara felicidade.

Atrás no placar, o Ceará deixou as provocações de lado e o jogo ficou aberto no segundo tempo. Apesar do Sport iniciar a etapa complementar tentando encaminhar a classificação, foi o Alvinegro quem foi mais incisivo. Em contra-ataques, Erick Pulga ficou perto de marcar em duas oportunidades, aos 13 e 16, respectivamente. Neste meio tempo, Vagner Mancini fez três modificações e elas logo surtiram efeito. Em investida pela esquerda, Matheus Bahia recebeu em profundidade e cruzou. Em seu primeiro toque na bola, Recalde infiltrou na área e bateu sem chances para Caíque França, deixando tudo igual, aos 18 minutos.

O tento jogou um balde de água fria no Sport, que só veio ameaçar a meta de Richard, aos 32, em finalização de Romarinho. O Ceará, com Recalde duas vezes, também ficou próximo de marcar. E quando o clássico parecia que ia ser definido nos pênaltis, apareceu Rafael Thyere. O defensor matou contra-ataque dos visitantes e acionou Zé Roberto. No complemento da jogada, o camisa 99 tocou em Tití Ortiz, que só ajeitou para o zagueiro chutar cruzado e fazer a festa da torcida na Arena.

Ficha técnica

Sport 2

Caíque França; Pedro Lima, Rafael Thyere, Luciano Castán e Felipinho; Felipe (Pedro Martins), Fabricio Domínguez (Chrystian Barletta), Alan Ruiz e Lucas Lima (Tití Ortiz); Romarinho (Pablo Dyego) e Gustavo Coutinho (Zé Roberto). Técnico: Mariano Soso.

Ceará 1

Richard; Raí Ramos, Matheus Felipe, David Ricardo e Matheus Bahia; Richardson (Recalde), Lourenço (Barceló) e Lucas Mugni (Castilho); Aylon (Janderson), Erick Pulga e Saulo Mineiro (Jean Irmer). Técnico: Vagner Mancini.

Local: Arena de Pernambuco (São Lourenço da Mata/PE)

Árbitro: Afro Rocha de Carvalho Filho (PB)

Assistentes: Schumacher Marques Gomes e Luís Filipe Gonçalves Correa (ambos da PB)

VAR: José Ricardo Vasconcellos Laranjeira (AL)

Gols: Felipinho, aos 42' do 1T, Rafael Thyere, aos 46' do 2T (SPT); Recalde, aos 18' do 2T (CEA)

Cartões amarelos: Pedro Lima, Luciano Castán (SPT); Matheus Bahia, Matheus Felipe, Janderson, David Ricardo (CEA)

Público: 21.366 torcedores

Renda: R$ 315.019,00

