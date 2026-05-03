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futebol Sport vence Ceará e pula para terceira posição da Série B Leão bateu o Vozão por 2x0, neste domingo (3), na Ilha do Retiro, com gols de Barletta e Madson

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Dois clubes invictos entraram em campo na Ilha do Retiro. Apenas um permaneceu assim. Com gols de Barletta e Madson, o Sport bateu o Ceará por 2x0, neste domingo (3), pela Série B do Campeonato Brasileiro. O Leão chegou ao sétimo jogo sem derrota na competição, chegando ao terceiro lugar, com 13 pontos.

O jogo

Em 15 minutos, Felipinho foi responsável por armar duas boas chances…para o Ceará. O lateral-esquerdo do Sport errou na saída de bola e quase prejudicou os companheiros. No primeiro lance, Fernandinho fez fila nos marcadores do Leão, mas bateu fraco. No segundo, Melk driblou Thiago Couto e, na hora da finalização, foi desarmado por Benevenuto.

O Ceará seguiu mais próximo do gol. Aos 36, após escanteio, a bola sobrou para Eder cabecear. Thiago Couto se esticou para fazer excelente defesa. Minutos depois, Marcelo Ajul quase marcou contra.

Antes do intervalo, o Ceará balançou as redes com Matheus Araújo, mas a arbitragem assinalou impedimento. No lado do Sport, o lance de maior perigo foi uma finalização de De Pena para fora. O camisa 10, aliás, foi a grande surpresa na escalação, pegando a vaga de Zé Gabriel no meio-campo.

Lei do ex

Substituto de Clayson, o atacante Marlon Douglas precisou de apenas quatro minutos para mudar a história do jogo. O jogador avançou pela direita e foi derrubado na área por Fernando. Barletta, ex-Ceará, foi para a cobrança e fez valer a lei do ex, abrindo o placar para o Sport na Ilha do Retiro.

O segundo gol do Sport foi de Madson, mas é preciso dar boa parte dos méritos ao lançamento espetacular de Marlon, que achou o lateral-direito do Leão em ótimas condições para cabecear e fazer 2x0.

Controlando a reta final da partida, o Sport comemorou a proximidade do G2 que garante vaga direta na Série A do ano que vem. Na próxima rodada, o Leão pega a Ponte Preta, sábado, no Moisés Lucarelli.



Ficha técnica

Sport 2

Thiago Couto; Madson (Augusto Pucci), Benevenuto, Ajul e Felipinho; Zé Lucas, De Pena (Iury Castilho) e Biel (Yago Felipe); Barletta (Max), Perotti e Clayson (Marlon Douglas). Técnico: Márcio Goiano

Ceará 0

Bruno Ferreira; Rafael Ramos, Eder, Luizão e Fernando (Sanchez); Lucas Lima, Zanocelo (Juan Alano) e Matheus Araújo (Diego); Fernandinho, Melk (Pedro Henrique) e Lucca. Técnico: Mozart.

Local: Ilha do Retiro (Recife/PE)

Árbitro: Braulio da Silva Machado (SC). Assistentes: Thiaggo Americano Labes e Bruno Muller (ambos de SC)

VAR: Rafael Traci (SC)

Gols: Barletta (aos 7 do 2ºT), Madson (aos 25 do 2ºT)

Cartões amarelos: Marcelo Ajul, Barletta (S); Bruno, Lucca, Rafael Ramos (C)

Público total: 15.655 torcedores

Renda: R$ 519.460,00

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