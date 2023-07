A- A+

SÉRIE B Sport vence Ceará na Ilha do Retiro, assume liderança e faz "vingança" pelo título da Copa do NE Time pernambucano agora volta a campo às 19h da próxima quarta-feira (5), quando encara o CRB, em Alagoas

Com o placar de 2 a 0, o Sport venceu o Ceará na Ilha do Retiro neste domingo (2), e se tornou líder da Série B do Campeonato Brasileiro, com 31 pontos. A superação rubro-negra foi unida ao sentimento de “vingança”, já que no dia três de maio, no mesmo gramado, o Vozão ergueu a taça da Copa do Nordeste deste ano, selando seu tricampeonato (2015, 2020 e 2023). Os gols da partida foram marcados por Ronaldo Henrique, de pênalti, e Luciano Juba.

O Sport agora volta a campo às 19h da próxima quarta-feira (5), quando encara o CRB, em Alagoas. Por terem tomado cartão amarelo neste domingo, Fábio Matheus e Ronaldo Henrique não poderão atuar.

O primeiro gol do jogo aconteceu aos 25 minutos, com um lance da marca penal. Enquanto tentava abrir o placar, Jorginho foi derrubado pelo goleiro do Ceará, Bruno Ferreira, que acabou recebendo cartão amarelo no lance. Com o auxílio do VAR, Bruno Arleu de Araújo concedeu pênalti. Ronaldo Henrique soube aproveitar, mandando forte no canto esquerdo e garantindo o seu primeiro gol nesta Série B.

Nas tentativas de empate do Vozão, Erick, ex-Náutico, teve uma boa chance aos 37 minutos, mas Sabino apareceu e defendeu as redes do Leão do perigo.

Já nos acréscimos, Luciano Juba também quis deixar o dele e aumentou o placar, com um chute forte dado com o pé esquerdo. Bruno Ferreira ficou pelo caminho e não conseguiu acompanhar a velocidade do rubro-negro, que comemorou o feito com a bola na barriga, por baixo da camisa. Na noite da última quina-feira (29), o jogador descobriu que será pai.

Além de aumentar a vantagem dos recifenses, o gol serviu ainda como a “remissão” de Juba frente ao Ceará, uma vez que ele desperdiçou a sua cobrança na batida do pênalti e, assim, contribuiu para o terceiro título da Copa do Nordeste do Vozão.

Segundo tempo

As duas equipes voltaram ao gramado sem alterações para a etapa complementar, e a superioridade do Sport por pouco não se converteu no terceiro gol com Igor Cariús, antes mesmo do cronômetro chegar em um minuto. Mas Bruno Ferreira salvou.

Pouco depois, Jorginho insistiu, mas a bola saiu pela linha de fundo, assustando o Ceará novamente.

Aos seis minutos do segundo tempo, Erick, ao abrir os braços dentro da área, bateu com a bola na mão. A arbitragem marcou o segundo pênalti da partida a favor do Leão. Ronaldo foi quem bateu de novo, porém dessa vez chutou descalibrado e mandou distante da barra. A chance perdida deixou o técnico Enderson Moreira revoltado à beira do gramado da Ilha do Retiro.

Sem perder a ofensividade, Edinho arrancou pela direita em busca da terceira comemoração leonina, mas a bola parou nas mãos do arqueiro cearense.

Com dores, Jorginho pediu para deixar o jogo. Em seu lugar, Enderson Moreira acionou Gabriel Santos.

Pouco antes dos 30, o Vozão tentou por duas vezes seguidas a reação. A primeira foi com o também ex-Náutico, Jean Carlos, que ficou caído na área e pediu pênalti, mas a arbitragem não deu. A segunda oportunidade foi criada com Erick, mas ele acabou impedido pela defesa rubro-negra.

Depois, Jean Carlos outra vez tentou, mas a bola quicou na frente de Renan, que defendeu sem muita dificuldade.

Aos 43, Nicolas, que entrou na vaga de Vítor Gabriel, recebeu a bola lançada na área, mas acertou a trave esquerda da barra do goleiro Renan.

Apesar de mais seis minutos de acréscimos, o Ceará não “acordou” em tempo de alterar o placar.

Violência

Horas antes da partida, como de costume, membros das duas torcidas “organizadas” promoveram episódios de violência na cidade. Em fotos e vídeos que circularam nas redes sociais, foi possível ver integrantes da Jovem e da Cearamor na rua Padre Lemos, próxima à Avenida Norte, no Recife. Nos registros, os rivais lutam e arremessam objetos como pedras e pedaços de tijolos uns nos outros.

Cenas de violência foram vistas na tarde deste domingo (2), horas antes do apito inicial do jogo (Foto: Cortesia)

Ficha técnica

Sport (2)

Renan; Weverthon (Eduardo), Rafael Thyere, Sabino (Chico) e Igor Cariús; Ronaldo Henrique, Fábio Matheus, Jorginho (Gabriel Santos) e Luciano Juba; Edinho (Juan Xavier) e Fabrício Daniel (Felipinho) | Técnico: Enderson Moreira



Ceará (0)

Bruno Ferreira; Caíque (Richardson), Tiago, Willian Formiga e Zé Ricardo; Jean Carlos, Erick e Janderson (Erick Pulga); Michel (Warley), Léo Santos (David Ricardo) e Vítor Gabriel (Nicolas) | Técnico: Guto Ferreira



Estádio: Ilha do Retiro, no Recife

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (FIFA-RJ)

Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Lilian da Silva Fernandes Bruno (RJ)

Gols: Ronaldo Henrique (Sport) e Luciano Juba (Sport)

Cartões amarelos: Léo Santos (Ceará), Ronaldo Henrique (Sport), Fábio Matheus (Sport), Bruno Ferreira (Ceará) e Zé Ricardo (Ceará)

Público: 17.713 pessoas

Renda: R$ 302.405,00



Veja também

VIOLÊNCIA Torcidas "organizadas" de Sport e Ceará promovem briga na Zona Norte do Recife