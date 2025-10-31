Sex, 31 de Outubro

Hóquei

Sport vence clássico contra Português e avança na liderança do Brasileiro de Hóquei

Semifinais serão disputadas nesta sexta-feira (31), no Clube Português

Sport vence clássico e avança em primeiro no Brasileiro de Hóquei Sport vence clássico e avança em primeiro no Brasileiro de Hóquei  - Foto: Paulo Paiva/Sport

Sport e Português chegaram como os únicos invictos na última rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro de Hóquei 2025, disputado no Recife. Mas no clássico recifense, disputado na última quinta-feira (30), quem levou a melhor foi o Leão que venceu pelo placar de 3x0.  

 

Embalados pela campanha invicta, os rubro-negros agora enfrentam o Internacional de Santos na semifinal. O duelo está marcado às 20h30, no ringue do Clube Português. 

Mesmo se tratando de um 'novo campeonato', com o início do mata-mata, o Sport se inspira no duelo da primeira fase, em que levou a melhor sobre o time paulista e venceu pelo placar de 6x3.  

No outro lado de chave, o Português não tem muito tempo para lamentar a derrota. Também nesta sexta, mas às 19h, o Luso recebe a equipe da Mogiana na outra semifinal. No confronto anterior, o time pernambucano venceu por 5x3. 

O Brasileirão de Hóquei conta com entrada gratuita para o público. A disputa também conta com transmissão no Youtube da TV OK Brasil

Semifinais

Português x Mogiana - 19h 
Sport x Internacional de Santos - 20h30 

