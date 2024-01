A- A+

Copa São Paulo Sport vence Cruzeiro-AL sem dificuldades em estreia na Copinha Na próxima rodada, Leão enfrenta o Santo André, que estreou com derrota

Apesar do placar magro, o Sport não encontrou dificuldades para estrear com vitória na Copa São Paulo de Futebol Júnior 2024. Na tarde desta quinta-feira (4), o Leão venceu o Cruzeiro-AL, por 1x0, em Itaquaquecetuba, em jogo válido pelo grupo 23.

Durante o primeiro tempo, o Sport não criou grandes oportunidades. Até chegou a abrir o placar, mas viu o tento ser anulado pelo bandeira.

Na etapa complementar, contudo, o clube pernambucano empilhou chances e não demorou a marcar o gol que garantiu a vitória. Aos dez jogados, Arthur recebeu em profundidade de Marcelo Henrique na esquerda e cruzou na medida para Gilwagner cabecear para o fundo das redes.

Com três pontos, o Sport volta a entrar em campo pela Copinha neste domingo (7). Na ocasião, às 15h, o Leão encara o Santo André, que estreou com derrota para o Aster. O confronto terá transmissão do SporTV.

É GOL DOS LEÕES DA BASE! Abrimos o placar na @Copinha aos 15 do segundo tempo com Gil Wagner! pic.twitter.com/AjVP8NhwW4 — Sport Club do Recife (@sportrecife) January 4, 2024

Veja também

Futebol Último a se apresentar, Leandro Barcia inicia trabalhos no Náutico