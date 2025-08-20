A- A+

Sport Sport vence Cruzeiro-PB e garante vaga nas quartas da Copa do Nordeste Sub-20 Leão da Ilha derrota adversário paraibano na Ilha do Retiro e se prepara para clássico contra o Ceará na próxima fase

O Sport fez o dever de casa, venceu o Cruzeiro de Itaporanga-PB por 2 a 0 e carimbou a classificação para as quartas de final da Copa do Nordeste Sub-20. A partida foi disputada na tarde desta quarta-feira (20), na Ilha do Retiro, e colocou o Leão diante de um novo desafio: encarar o Ceará em jogo único pela próxima fase.

Vitória com autoridade

O primeiro gol rubro-negro saiu ainda no primeiro tempo. Aos 42 minutos, Felype cobrou pênalti com firmeza e abriu o placar. Logo no início da etapa final, Augusto ampliou com um chute de fora da área, garantindo a tranquilidade para o time da casa e confirmando a classificação.

Fase de grupos

Com a vitória, o Sport fechou a primeira fase na 2ª colocação do Grupo D, com 6 pontos, atrás apenas do Vitória, líder com 7. O desempenho credenciou o Rubro-Negro pernambucano a enfrentar o Ceará, líder do Grupo B, em confronto eliminatório que promete equilíbrio.

Quartas de final

As quartas da Copa do Nordeste Sub-20 serão disputadas em jogo único. Em caso de empate no tempo regulamentar, a vaga na semifinal será decidida nos pênaltis, aumentando a carga de emoção para os jovens atletas.

Busca pelo título

Em sua 13ª edição, a competição voltou após três anos de pausa e traz boas lembranças para o Sport. O clube busca o bicampeonato do torneio, já que levantou a taça em 2001, quando superou o Vitória-BA por 1 a 0 na grande final.

Veja também