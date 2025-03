A- A+

Pernambucano Sport vence Decisão e avança às semifinais do Campeonato Pernambucano Leão vai enfrentar o rival Santa Cruz na disputa por uma vaga na decisão do Estadual em 2025

O Sport venceu o Decisão por 3 a 0, neste domingo (2), na Ilha do Retiro sem público, e avançou às semifinais do Campeonato Pernambucano.



Com a classificação, o Leão vai enfrentar o Santa Cruz na semifinal do Estadual. O primeiro jogo será no sábado (8).

A outra vaga que resta na semifinal será definida nesta segunda-feira (3), no duelo entre Náutico e Retrô, nos Aflitos. Quem avançar vai encarar o Maguary no próximo domingo (9).

Ao contrário das quartas de final, as semifinais do Campeonato Pernambucano são definidas em jogos de ida e volta.

Alvo de muitas críticas da torcida, o técnico Pepa manteve o esquema de rodízio na escalação do Sport. Foram oito mudanças em relação ao time eliminado contra o Operário-VG, pela Copa do Brasil. O destaque foi a estreia de Sérgio Oliveira entre os titulares do Leão.

O jogo

O primeiro tempo do confronto seguiu o roteiro que era aguardado. O Sport manteve o controle da posse de bola na maior parte do tempo, enquanto o Decisão buscou travar o jogo rubro-negro.

O Leão acumulou gols perdidos, especialmente na reta final da primeira etapa. A partir dos 40 minutos de jogo, o Sport teve três grandes chances de abrir o placar.

A primeira foi com Atencio. Lobato fez uma grande jogada pela esquerda e cruzou rasteiro. A bola sobrou para o meia argentino que, dentro da área e livre, bateu de primeira por cima do gol.

Em seguida, o Sport fez uma grande triangulação pelo lado esquerdo e Dalbert conseguiu acertar o cruzamento. Da marca do pênalti, Gustavo Maia finalizou para a defesa do goleiro Anderson Testa.

A última chance foi nos acréscimos. Num erro de saída de bola do Decisão, a jogada ficou limpa para Gonçalo Paciência. O centroavante foi travado no chute e o rebote ficou com Lobato. Com o goleiro no chão, o atacante rubro-negro finalizou para fora.

Apesar de ter ficado a maior parte do tempo se defendendo, o Decisão também teve sua oportunidade. Aos 40 minutos, Bambam deu um belo passe para Henrique que finalizou para uma grande defesa de Caíque França.

Segundo tempo

As duas equipes voltaram do intervalo dispostas a buscar o gol. O Sport seguiu com o controle da posse de bola, mas o Decisão passou a ser mais perigoso nas escapadas.

Logo aos quatro minutos, Sérgio Oliveira cobrou escanteio e a bola sobrou para Lobato. Dentro da área, o atacante finalizou fraco para a defesa do goleiro.

Aos poucos o Decisão foi gostando da partida. Numa bela jogada pelo meio, Juan Kelsen passou por dois marcadores e bateu com perigo para defesa de Caíque França.

No escanteio, Mosquito aproveitou o rebote e também chutou com perigo para nova intervenção do arqueiro rubro-negro.

Gol do alívio

Quando a partida estava no seu momento de maior equilíbrio, o Sport abriu o placar. Aos 26 minutos, Lobato fez uma boa jogada pelo lado direito de ataque.

O ponta cruzou rasteiro e Pablo, livre, bateu para o gol. A bola saiu fraca, mas Anderson Testa falhou e ajudou o Leão a balançar as redes.



O gol de Pablo tranquilizou a equipe rubro-negra dentro de campo. O Sport seguiu criando boas chances e ampliou o placar aos 38 minutos.



Carlos Alberto iniciou a jogada, Pablo deu um ótimo passe para Fabricio Dominguez. O volante tentou marcar de cobertura, a bola foi no travessão e sobrou para Romarinho. Na pequena área o atacante fez seu primeiro gol no ano.



E ainda deu tempo de ampliar. No último minuto da partida, Pablo recebeu livre na área e tentou o cruzamento. A bola desviou na zaga do Decisão e Carlos Albertou completou para balançar as redes pela última vez.





Ficha técnica:



Sport 3

Caíque França; Hereda, Lucas Cunha, Chico e Dalbert; Rivera (Fabricio Dominguez), Sérgio Oliveira e Rodrigo Atencio (Hyoran); Lobato (Carlos Alberto), Gustavo Maia (Romarinho) e Gonçalo Paciência (Pablo). Técnico: Pepa.

Decisão 0

Anderson Testa; Felipe Cordeiro, Artur Potiguar, Gilmar Pitimbu e Nino Potiguar (Sinho); Íkaro, Barra, Matheus Mosquito (Juliano) e Juninho; Henrique Alves (Juan Kelsen) e Bambam (Léo Reis). Técnico: Fernando Tonet.

Local: Ilha do Retiro (Recife/PE)

Árbitro: Rodrigo Pereira

Assistentes: Francisco Chaves e Karla Santana

VAR: Gilberto Castro Júnior

Gols: Pablo (26’ do 2º tempo); Romarinho (38’ do 2º tempo); Carlos Alberto (49’ do 2º tempo)

Cartões amarelos: Gustavo Maia (SPO); Henrique Alves (DEC)

Público: Sem público.

