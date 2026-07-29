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Futsal Sport vence Dracena de virada e consegue classificação na última rodada da LNF Silver Leão subiu quatro posições na última rodada e avançou ao mata-mata, ainda sonhando com o acesso

O cenário foi dramático, além de ter que fazer o próprio dever de casa, também era necessário torcer por uma combinação de resultados. Nesta quarta-feira (29), o Sport chegou a estar eliminado na LNF Silver, mas buscou a reação e virou diante do Dracena por 4x3 dentro de casa, além de acompanhar de longe os outros placares se alinharem perfeitamente.

No início do segundo tempo, o Leão perdia pelo placar de 2x0 e todo o cenário de classificação parecia ter desmoronado. Mas o Rubro-negro não baixou a guarda, Danilo e Major empataram o jogo dentro da dinâmica do goleiro-linha, enquanto Rick foi o responsável por virar.

A equipe visitante chegou a deixar tudo igual novamente em 3x3. O Sport não se desesperou e continou dentro do plano de jogo do treinador Renan Franklin. Com as faltas estouradas, restando dois minutos, o Dracena deixou o time leonino no tiro-livre. Neto Lira foi eficiente, superou o goleiro e fez o gol da classificação.

Combinações

Por outro lado, ao menos três resultados precisavam estar de acordo com o que o Sport precisava para avançar. No Rio Grande do Norte, o Apodi virou para 3x2 diante do São Miguel, esse foi o primeiro. Em Santa Catarina, o Lages goleou o Blumenau por 4x1, sendo mais um resultado favorável.

Juventude-MS e Concórdia-SC, um dos dois não podiam vencer, mas acabou que ambos empataram, diante do Camaquã (2x2) e Chopinzinho (1x1), respectivamente.

Em resumo, o Sport foi para 15 pontos e assumiu a 11ª posição da LNF Silver, subindo quatro posições em relação ao início da última rodada. Nas oitavas de final, o Leão enfrenta o Camaquã em jogos de ida e volta, sendo o primeiro jogo no Recife. Dias e horários a definir.

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