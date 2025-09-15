Seg, 15 de Setembro

Sport vence Ipojuca e segue 100% no Pernambucano sub-15

O atacante do Leão, Jonathas, é o artilheiro da competição

Sport alcança segunda vitória no Pernambucano sub-15Sport alcança segunda vitória no Pernambucano sub-15 - Foto: Igor Cysneiros/SCR

O Sport voltou a vencer pelo Campeonato Pernambucano sub-15. O Leão superou o Ipojuca por 4x1, fora de casa, pela segunda rodada da competição nesse sábado (13).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uma publicação compartilhada por Sport Club do Recife - Base (@leoesdabase)

Os gols do Sport foram marcados por  Jonathas (3x) e Arthur Victor.

Com o resultado, os Leões da Base chegaram aos seis pontos na classificação, com oito gols marcados e apenas dois sofridos. 

Além disso, o atacante Jonathas balançou as redes cinco vezes nessas duas partidas, assumindo a artilharia isolada do estadual. 

“Fico muito feliz pelos gols marcados, que são um reflexo de todo o trabalho que temos feito. Temos nos esforçado bastante durante a semana junto à comissão para buscarmos o bicampeonato”, disse o artilheiro leonino.

O próximo compromisso do Sport pelo Pernambucano sub-15 é diante do Sete de Setembro, neste sábado (20), às 15h, no CT rubro-negro. 

Jogos do Sport no Pernambucano sub-15: 

1ª rodada: Sport 4x1 América/PE
2ª rodada: Ipojuca 1x4 Sport

Com informações de assessoria

