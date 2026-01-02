Sport vence Linense na estreia da Copa São Paulo
Nesta sexta-feira (02), Rafael de Jesus e Matheus Lacort fizeram os gols rubro-negros
O Sport iniciou a Copa São Paulo com vitória. Nesta sexta-feira (02), no primeiro dia da maior competição de base do mundo, o Leão venceu o Linense-SP pelo placar de 2x1, no Estádio Manoel Francisco, em Bálsamo.
Após um início de muita intensidade das duas equipes, a primeira chance com perigo surgiu aos nove minutos. Fernandinho encontrou bonito passe entre os defensores e serviu o centroavante Matheus Lacort, que mesmo com a marcação apertando, finalizou e obrigou o goleiro Bizzon salvar com os pés.
Aos 18, o Leão chegou novamente com perigo. Samuel Rosa lançou na área e João Henrique subiu para cabecear, Bizzon evitou o gol no primeiro momento, a bola chegou a sobrar para Fernandinho, mas o camisa 10 não conseguiu mandar em direção ao gol.
A pressão surtiu efeito e o Sport abriu o placar na sequência. Em cobrança de escanteio, Rafael de Jesus subiu mais alto que todo mundo e testou para baixo, sem chances para o goleiro adversário.
A seguir, o Rubro-negro seguiu em cima, mas não conseguiu construir nenhuma grande oportunidade. Por outro lado, o Linense chegou com perigo só aos 41 minutos, Kayk fez jogada individual pela esquerda e serviu tocando para quem vinha de trás, mas a finalização de Manuel saiu fraca nas mãos de Davi.
Segundo tempo
Após a volta do intervalo, a partida parecia seguir o mesmo roteiro; porém, aos 11 minutos do segundo tempo, uma cobrança de falta na área encontrou o zagueiro João Lucas, que cabeceou para empatar o confronto para o Linense.
Aos 20 minutos, o Linense teve a oportunidade de virar, Ewandro combinou com a referência e bateu para o gol. Bem posicionado, Davi defendeu.
Pressionado para buscar o resultado, o Sport desperdiçou diversas oportunidades. Aos 32, o zagueiro Léo Fazzio teve duas oportunidades dentro da área, mas não conseguiu converter.
Aos 35, Fernandinho serviu o atacante Ruan, que invadiu a área pelo lado direito, o camisa 20 bateu cruzado, e mesmo com o Mateus Lacort fechando no segundo pau, a bola passou para fora.
A insistência e o volume do Sport foi recompensado aos 39 minutos. Após cobrança de falta na área, uma confusão se instaurou na defesa do Linense; com bastante faro de gol, o centroavante Matheus Lacort aproveitou e mandou para o gol, desempatando em Bálsamo.
Já nos acréscimos, o Linense tentou empatar num último esforço, mas não teve sucesso. Em jogada individual de Kayk, o ponta até conseguiu finalizar, mas a bola foi no centro do gol e Davi defendeu com tranquilidade.
Situação
Com o resultado positivo, o Sport agora está dividindo a liderança do Grupo 4 ao lado do Mirassol. O Leão Caipira venceu mais cedo o Forte-ES pelo mesmo placar.
O Rubro-negro volta a campo agora na próxima segunda-feira (05), às 20h45, diante do Forte-ES. Uma vitória pode significar a classificação direta ao mata-mata.
Ficha técnica
Sport 2
Davi; Berrío, Bruce, Léo Fazzio e Samuel Sousa; Rafael de Jesus, Samuel Pires, Álvaro Neto (Ruan) e Fernandinho (Thiaguinho); João Henrique (Lázaro) e Matheus Lacort. Técnico: Ítalo Santiago.
Linense 1
Bizzon; Richarlysson (Gaúcho), Apollo, João Lucas (Lamas), Bruno; Borá (João Victor), Zé (Ewandro), Pablo (Andrey), Kayk e Manuel (Cauê); Rhonan. Técnico: Nivaldo Lourenço.
Data: 02/01
Local: Estádio Municipal Manoel Francisco Ferreira (Bálsamo/SP)
Cartões amarelos: Richarlysson, Cauê (L) Samuel Sousa (S)
Gols: Rafael de Jesus aos 20 do 1T e Matheus Lacort aos 39 do 2T(S) João Lucas aos 11 do 2T (L)