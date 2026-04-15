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COPA DO NORDESTE Sport goleia Maranhão, mantém 100% e garante vaga antecipada no mata-mata da Copa do Nordeste De Pena, Gustavo Maia, Castilho, Barletta e Clayson marcaram os gols da vitória rubro-negra

O Sport não tomou conhecimento do Maranhão, nesta quarta-feira (15), na Ilha do Retiro, aplicando uma goleada por 5x0, em partida válida pela 4ª rodada da Copa do Nordeste. Assegurando os 100% de aproveitamento na competição, o Leão está classificado à segunda fase e agora só espera a definição do adversário após a última rodada da fase de grupos.

Mesmo que estivesse com uma formação bastante mudada, Márcio Goiano optou por uma escalação ofensiva. Ainda assim, o Leão não teve facilidade para furar o bloqueio do time maranhense nos primeiros minutos de jogo.

O Rubro-negro, por mais que controlasse o jogo, não conseguia criar boas oportunidades. Até que aos 25 minutos, Edson Lucas desceu pelo lado esquerdo e acionou De Pena dentro da área, o camisa 10 sofreu um encontrão de Ball e caiu no chão. Apesar da reclamação, o pênalti foi marcado e uruguaio partiu para cobrança, mandando o goleiro para um lado e a bola para o outro. Placar inaugurado na Ilha.

A próxima boa construção do Sport veio aos 35 minutos. Max encontrou Iury Castilho mais adiantado, o centroavante invadiu a área e bateu cruzado, mas a bola passou perto do pé da trave direita.

Três minutos depois, Max arriscou do bico da grande área, o goleiro Vitão bateu roupa e a bola sobrou viva na pequena área, Iury Castilho tentou conferir de cabeça, mas a cabeçada foi desviada pela zaga do Maranhão.

O jogo foi apresentando mais espaço para o Sport e o segundo gol foi parecendo mais maduro. Aos 40 minutos, Edson Lucas pôde avançar, invadir a área, driblar um marcador e ficar em situação de chute, porém, em mais uma vez, o chute foi resvalado nos defensores.

Mas aos 43 minutos não teve jeito de evitar e Gustavo Maia ampliou o marcador. Após jogada pela direita de Max e Augusto Pucci, a bola sobrou perfeita na pequena área para o camisa 11, que mandou alto e sem chances para o goleiro.

2º tempo

O time visitante tentou mudar a situação após o intervalo, fazendo todas as cinco mudanças de uma vez. Mesmo com mais ímpeto, o MAC não conseguia assustar. Confortável, o Sport chegou aos 16 minutos, Madson cruzou rasteiro, a bola desviou e sobrou para De Pena, que chegou batendo e parou na defesa do goleiro Vitão.

Quatro minutos depois, o Maranhão respondeu. Will limpou a marcação e bateu rasteiro. Halls espalmou e mandou para escanteio.

Com o decorrer do jogo, o Sport chegou a finalizar em três oportunidades, mas acabou parando no goleiro Vitão ou na defesa do Bode. Até que aos 35 minutos, Perotti fez o pivô e deixou de calcanhar para Castilho, o camisa 95 entrou em diagonal e chapou para fazer o terceiro do time pernambucano.

Totalmente abatido no jogo, o Maranhão deixou ainda mais espaço. O Sport trocou passes com facilidades, até que aos 41 minutos, Barletta recebeu dentro da área e só tirou do goleiro para fazer o quarto gol do jogo.

Antes do apagar das luzes, aos 49 minutos, Clayson recebeu na entrada da área e arriscou, a bola ainda desviou na defesa antes de morrer no fundo das redes e o apito final ser decretado.

Classificação

Vencendo a quarta consecutiva, o Sport é o único time que mantém os 100% de aproveitamento na Copa do Nordeste. Com a classificação à segunda fase já assegurada, o Leão agora espera a definição de que será o segundo colocado do Grupo A, que no momento é o ASA.

Agora todas as atenções do Rubro-negro se volta para a Série B. Neste sábado (18), às 18h, o compromisso será diante do América-MG, no Independência, em Belo Horizonte. O jogo marcará o reencontro com o técnico Roger Silva, que iniciou a temporada no comando na Ilha do Retiro.



Ficha técnica



Sport 5

Halls; Augusto Pucci (Madson), Marcelo Benevenuto, Habraão e Edson Lucas; Pedro Martins, Max (Perotti) e Carlos De Pena; Marlon (Biel), Gustavo Maia (Barletta) e Iury Castilho (Clayson). Técnico: Márcio Goiano

Maranhão 0

Vitão; Ball (Maurício), Fernando, Lucão e Lucas Santos; Railson, Rodrigo (Rosivan), Felipe Sales (Will) e Jorge (Vagalume); Joelson e Luís Gustavo (Felipe Cruz). Técnico: Marcinho Guerreiro

Local: Ilha do Retiro (Recife/PE)

Árbitro: Douglas Magno de Melo Pereira (PB)

Assistentes: Wlademir Cunha Mendes e Gleydson Francisco (ambos da PB)

Gols: Carlos De Pena aos 25 minutos do 1T, Gustavo Maia aos 43 minutos do 1T, Iury Castilho aos 35 do 2T, Barletta aos 41 do 2T e Clayson aos 49 do 2T (S)

Cartões amarelos: Lucas Santos, Jorge e Lucão (M) Carlos De Pena (S)

Cartão Vermelho: Maurício (M)

Público total - 4.467

Renda - R$99.920,00

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