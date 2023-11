A- A+

Na primeira final do Campeonato Pernambucano feminino transmitida em TV aberta, o Sport derrotou o Náutico por 2x0, neste domingo (19), na Arena de Pernambuco, e faturou a taça pela nona vez na história, se tornando o clube com mais conquistas na competição. Os gols rubro-negros foram marcados por Bicê e Layza.





Rubro-negras e alvirrubras chegaram à decisão ostentando os melhores ataques da competição. Para fazer valer o histórico, as equipes colocaram um ritmo forte na Arena de Pernambuco. O Náutico até começou levando perigo, mas foi o Sport quem abriu o placar. Após escanteio, Bicê subiu livre para fazer 1x0.



O gol desequilibrou o Náutico e deu ao Sport a tranquilidade para pressionar pelo segundo gol. Faltou capricho para ampliar, mas o volume de jogo fez com que o Leão não fosse mais pressionado.



A desatenção do Náutico pelo alto não mudou. Em nova bola na área, a zaga voltou a falhar e Layza cabeceou para fazer 2x0. Dali para frente, a história já estava definida. O Leão ainda desperdiçou boas chances de ampliar, mas não precisou ir além para faturar o nono título estadual.



"Há pouco mais de um ano, perdi meu avô. Queria que ele estivesse vendo isso pela televisão. Sei que, de onde ele está agora, está orando por mim. A hora é de comemorar", disse Layza.



"Enterramos um fantasma. Perdemos dois anos, mas agora iniciamos um novo marco na história do futebol feminino. Hoje, para as meninas que estão chegando, ver uma partida ao vivo assim...agora é seguir trabalhando para alavancar o futebol de Pernambuco", disse Ísis, artilheiro do Sport na competição, com 17 gols.

