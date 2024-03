A- A+

ESTADUAL Sport vence Náutico no "primeiro tempo" da final do Campeonato Pernambucano; Aal é demitido Partida de volta acontecerá no próximo sábado (6), na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata

O Sport venceu o Náutico, pelo placar de 2 a 0, no primeiro jogo da fase final do Campeonato Pernambucano. O "primeiro tempo" da decisão aconteceu neste sábado (30), no Estádio dos Aflitos, no Recife. Os gols foram marcados no segundo tempo, por Rafael Thyere e Gustavo Coutinho.

Após o resultado negativo, o treinador Allan Aal teve a sua demissão confirmada pelo presidente alvirrubro, Bruno Becker.

O jogo da volta, com mando de campo do Leão, está previsto para acontecer no próximo sábado (6), na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata. O Estádio da Ilha do Retiro passa por um processo de reforma.

Nos primeiros minutos do jogo, foi o Náutico quem mostrou superioridade na hora das finalizações. A primeira chance aconteceu antes dos 10 minutos, com o atacante Leandro Barcia, que mandou com força para a barra do goleiro do Sport, Caíque França.

Instantes depois, o lateral Riquelme recebeu cartão amarelo por simulação em campo. O atleta se jogou dentro da área adversário na tentativa de ter um pênalti marcado a seu favor.

Aos 20 minutos, o volante Fabricio Domínguez tentou dar uma rápida resposta, mas faltou força e o goleiro Vagner fez a defesa sem dificuldade.

Antes dos 30 minutos, o jogo teve uma parada técnica, por conta da forte onda de calor no estádio. Os times e a arbitragem se hidrataram e logo voltaram ao jogo.

Tentando recuperar o ritmo de superioridade apresentado no começo do jogo, Patrick Allan, em cobrança de falta, ainda tentou abrir vantagem, mas Caíque França outra vez impediu.

Depois, ele protagonizou um deslize ao errar um passe e acabar ajudando os adversários, mas nada muda no placar.

Já na reta final do primeiro tempo, o Sport se impôs com mais segurança e por pouco não abriu o placar com um cabeceio de Luciano Castán. Vagner, no entanto, defende e traz alívio às arquibancadas, já impacientes e cobrando muito.

Apesar dos três minutos de acréscimos, os times não avançam em campo e a partida vai ao intervalo com o placar zerado.

No início da etapa complementar, o Sport retornou ao gramado assustando duplamente o Náutico. Em sequência de jogadas, Gustavo Coutinho e Fabricio Domínguez acertam a trave do goleiro Vagner.

Depois, o zagueiro e capitão Rafael Vaz jogou fora a oportunidade do empate, ao receber a bola dentro da área e dominar. Ele teve os planos impedidos pelo arqueiro rubro-negro, que se antecipou ao lance.

Aos nove minutos, o zagueiro e capitão Rafael Thyere recebeu em cruzamento de Alan Ruiz, subiu sozinho e balançou as redes. A torcida do Náutico engrossou críticas e xingou o treinador Allan Aal.

Para não perder o ritmo, aos 20 minutos Gustavo Coutinho se antecipa e amplia a vantagem no placar outra vez de cabeça. Bola vai para o canto e Caíque França nada pôde fazer.

Zé Roberto também quis deixar o dele e balançou as redes pela terceira vez, mas estava em condição de impedimento.

Apoio da família

O atacante Kayon, que voltou a ser relacionado pelo Náutico depois de 10 meses, se recuperou de uma lesão no joelho e recebeu apoio da família direto das arquibancadas do estádio.

A família de Kayon está aqui presente nos Aflitos. Bem-vindo de volta, meu pirraia! ‍♥️ pic.twitter.com/rvtJ0AXtf4 — Náutico (@nauticope) March 30, 2024

Ele foi acionado pelo técnico Allan Aal aos 16 minutos do segundo tempo, na vaga de Luiz Paulo.

Depois da partida, Kayon se ajoelhou no gramado e agradeceu a oportunidade do retorno.

Invasão de torcedor

Após o segundo gol do Sport, aos 38 minutos, um torcedor "invadiu" o gramado do jogo com uma garrafa plástica com cola. Ele caminhou lentamente pelo campo e foi retirado por uma equipe da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE).

Cinco minutos depois, o homem repetiu a cena e novamente foi contido por policiais.

Torcedor que invadiu gramado e paralisou partida em dois momentos; ele segura uma garrafa plástica com cola | Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Violência x Segurança

Seis câmeras de reconhecimento facial foram implementadas pela Secretaria de Defesa Social (SDS) em vias de acesso ao estádio para o clássico.

Uma das seis câmeras de reconhecimento facial implementada nos Aflitos nesta tarde | Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Todos os torcedores que passaram pelas câmeras puderam ter as suas identidades verificadas. A ideia tem como objetivo realizar mandados de prisão que estejam em aberto e prender pessoas que estão proibidas de acessarem estádios de futebol, por histórico de violência com torcidas organizadas, e descumprem a medida.

Uma nova equipe de segurança privada foi contratada pelo Náutico e fez sua estreia neste sábado (30), após o episódio de violência onde um segurança da AK foi filmado quebrando um escudo balístico na cabeça de um torcedor.

Nova empresa de segurança privada fez estreia no Náutico no Clássico dos Clássicos deste sábado (30) | Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuc

Esses "reforços", no entanto, não foram suficientes para impedir a repetição de novas cenas de violência, mesmo com a presença de apenas uma torcida.

Na etapa complementar do jogo, tiros de bala de borracha puderam ser ouvidos no setor "Hexa", vindos da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), que tentou conter uma confusão generalizada no espaço. Houve muita correria e confusão. Dezenas de pessoas precisaram receber atendimento médico por inalação de spray de pimenta, enquantas outras foram abanadas com camisas na arquibancada.

Ficha do jogo

Náutico (0)

Vágner; Arnaldo, R. Vaz, Guilherme Matos e Diego Matos; Marcos J., Marco Antônio e Patrick Allan; Luiz Paulo (Kayon), Leandro Barcia (Thalissinho) e Evandro (K. Maranhão) | Técnico: Allan Aal

Sport (2)

Caíque França, Pedro Lima, R. Thyere (Alisson Cassiano), L.Castán e Riquelme (Rosales); Felipe, Lucas Lima e A. Ruiz; Fabricio Domínguez (F. Matheus), Romarinho (C. Barletta) e G. Coutinho (Zé Roberto) |Técnico: Mariano Soso

Local: Estádio dos Aflitos, no Recife (PE)

Arbitragem: Diego Fernando

Assistentes: Clóvis Amaral e José Romão

Gols: Rafael Thyere (Sport) e G. Coutinho (Sport)

Cartões amarelos: Leandro Barcia (Náutico), Rafael Vaz (Náutico), Marcos Jr. (Náutico), Riquelme (Sport), Felipe (Sport) e Rafael Thyere (Sport)

Público: 13.603 pessoas

Renda: R$ 267.250,00

