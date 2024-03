A- A+

Final Sport vence Náutico por 2x0 no "primeiro tempo" da final do Campeonato Pernambucano

O Sport venceu o Náutico, por 2 a 0, no primeiro jogo da fase final do Campeonato Pernambucano. O "primeiro tempo" da decisão aconteceu neste sábado (30), no Estádio dos Aflitos, no Recife.

O jogo da volta, com mando de campo do Leão, está previsto para acontecer no próximo sábado (6), na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata. O Estádio da Ilha do Retiro passa por processo de reforma.

Nos primeiros minutos do jogo, foi o Náutico quem mostrou superioridade na hora das finalizações. A primeira chance clara aconteceu antes dos 10 minutos, com o atacante Leandro Barcia, que mandou com força para a barra do goleiro do Sport, Caíque França.

Instantes depois, o lateral Riquelme recebe cartão amarelo do árbitro por simulação em campo. O atleta se jogou dentro da área adversário na tentativa de ter um pênalti marcado a favor do Leão.

Aos 20 minutos, o volante Fabricio Dominguez tentou dar uma rápida resposta, mas faltou força e o goleiro Vagner fez a defesa sem dificuldade nem esforço.

Antes dos 30 minutos, o jogo teve uma parada técnica, por conta da forte onda de calor no Estádio dos Aflitos. Os times e a arbitragem se hidrataram e logo voltaram ao campo.

Tentando recuperar o ritmo de superioridade do começo do jogo, Patrick Allan, em cobrança de falta, tenta abrir vantagem, mas Caíque França outra vez defende e impede.

Depois, ele protagoniza um forte deslize ao errar um passo e acaba ajudando os adversários, mas nada muda no placar.

Já na reta final do primeiro tempo, o Sport se impõe com mais segurança e por pouco não abre o placar com um cabeceio de Luciano Castán. Vagner, no entanto, defende e traz alívio às arquibancadas, já impacientes e cobrando muito.

Apesar dos três minutos de acréscimos, os times não avançam em campo e a partida vai ao intervalo com o placar zerado.

No início da etapa complementar, o Sport retorna ao gramado assustando duplamente o Náutico. Em sequência de jogadas, Gustavo Coutinho e Fabricio Domínguez acertam a trave do goleiro Vagner.

Depois, o zagueiro e capitão Rafael Vaz joga fora a oportunidade do empate, ao receber a bola dentro da área e dominar. Ele teve os planos impedidos pelo arqueiro rubro-negro, que se antecipou ao lance.

Aos nove minutos, o zagueiro e capitão Rafael Thyere recebe em cruzamento de Alan Ruiz, sobe sozinho e balança as redes.

Torcida do Náutico engrossa críticas e grita xinga o treinador Allan Aal. "Burro" é uma das palavras que ecoam.

Para não perder o ritmo, aos 20 minutos Gustavo Coutinho se antecipa e amplia a vantagem no placar. Bola vai para o canto e Caíque França nada pôde fazer.

Apoio da família

O atacante Kayon, que voltou a ser relacionado pelo Náutico depois de 10 meses, se recuperou de uma lesão no joelho e recebeu apoio da família direto das arquibancadas do estádio.

Segurança

Seis câmeras de reconhecimento facial foram implementadas pela Secretaria de Defesa Social (SDS) em vias de acesso ao Estádio dos Aflitos para o clássico.

Todos os torcedores que passaram pelas câmeras tiveram suas identidades verificadas. A ideia tem como objetivo realizar mandados de prisão que estejam em aberto e prender pessoas que estão proibidas de acessarem estádios de futebol, por histórico de violência com torcidas organizadas, e descumprem a medida.

