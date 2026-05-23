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Futebol Sport vence o Juventude pela primeira vez no Alfredo Jaconi e é o novo vice-líder da Série B Leão da Ilha está atrás somente do Náutico, com os mesmos 19 pontos, mas tem uma vitória a menos no campeonato

Vice-líder da Série B do Campeonato Brasileiro. É assim que o Sport termina a noite deste sábado (23) após vencer o Juventude pelo placar de 1 a 0 no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul.



O gol do jogo saiu dos pés de Iury Castilho, que entrou no segundo tempo, e quebrou um tabu importante para o Leão. Foi a primeira vez na história que os pernambucanos venceram na casa do Juventude.



O resultado manteve a invencibilidade do Rubro-negro pernambucano como visitante na competição e levou a equipe para o segundo lugar da Segundona, com 19 pontos.

Esta, aliás, é a mesma pontuação do líder e arquirrival Náutico, que tem uma vitória a mais e é justamente o adversário do Sport na próxima rodada. O primeiro Clássico dos Clássicos desta Série B será no próximo sábado (30), às 20h30, na Ilha do Retiro.

O GOL DE IURY CASTILHO QUE ABRIU O PLACAR SPORT! VAMOOOOOOOO! pic.twitter.com/SCj7vsyZFp — Sport Club do Recife (@sportrecife) May 24, 2026



Já o Juventude perdeu a primeira dentro de casa e está na sétima posição, com 14 pontos. Os gaúchos entram em campo contra o América-MG na sexta-feira (29), às 21h.

Ficha Técnica

Juventude 0

Jandrei; Rodrigo Sam, Messias e Marcos Paulo; Nathan Santos (Aderlan), Lucas Mineiro, Raí e Diogo Barbosa (Wadson); Fábio Barbosa (Manuel Castro), MP (Allanzinho) e Alan Kardec (Allison Safira). Técnico: Maurício Barbieri.

Sport 1

Thiago Couto; Madson (Augusto Pucci), Zé Marcos, Marcelo Benevenuto e Felipinho; Zé Lucas, Biel (Pedro Martins) e Yago Felipe; Chrystian Barletta (Edson Lucas), Clayson (Iury Castilho) e Perotti. Técnico: Márcio Goiano.



Local: Alfredo Jaconi (Caxias do Sul/RS)

Gols: Iury Castilho (36’ do 2T)

Cartões amarelos: Biel, Felipinho, Perotti, Zé Lucas (SPT), Messias (JUV)

Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)

Assistentes: Eduardo Gonçalves da Cruz (MS) e Rafael Trombeta (PR)

VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)

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