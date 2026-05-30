Sport vence o Náutico na Ilha do Retiro e dorme na liderança da Série B
Leão fez valer o mando de campo com destaque do atacante Barletta
O Sport venceu o Náutico no primeiro Clássico dos Clássicos da Série B por 2 a 0, neste sábado (30), na Ilha do Retiro. O duelo foi válido pela 11ª rodada da segunda divisão.
Com o resultado, o Leão dorme na liderança da Série B, com 22 pontos. O Timbu está na terceira posição com 19 pontos.
O Sport precisa secar o São Bernardo, que enfrenta o Novorizontino, neste domingo (31).
Os dois gols da vitória rubro-negra foram marcados por Barletta, que chegou à marca de seis na competição.
A Série B faz uma pausa no calendário e os dois rivais terão tempo de preparação para a próxima partida.
O Náutico retorna aos gramados no dia 9 de junho, nos Aflitos, contra o Fortaleza. Já o Sport entra em campo no dia 10, na Ilha do Retiro, diante do Athletic-MG.
O jogo
O Clássico dos Clássicos começou no ritmo de uma decisão na Ilha do Retiro. As duas equipes entraram dispostas a pressionar desde o início da partida.
Aos poucos na primeira etapa, o Náutico foi tomando o controle das ações ofensivas. A primeira chance de perigo foi do lado alvirrubro.
Aos 15 minutos, Igor Fernandes cruzou na área, Vinicius escorou e Luiz Felipe apareceu como elemento surpresa. O volante, da marca do pênalti, obrigou Thiago Couto a fazer uma grande defesa.
O Náutico voltou a levar perigo aos 19 minutos, quando Victor Andrade, de fora da área, fez o goleiro rubro-negro fazer nova intervenção.
Os donos da casa começaram a encontrar espaço pelo lado direito, nas ultrapassagens de Madson. Aos 24 minutos, o lateral lançou na área, Biel cabeceou e a zaga alvirrubra fez o corte.
No minuto seguinte, Barletta acionou Madson, que fez a bola chegar em Perotti. O centroavante fez o pivô e, num passe de calcanhar, deixou Yago Felipe na cara do gol.
O volante foi derrubado na área e a arbitragem marcou o pênalti. Na cobrança, Barletta deslocou Muriel e abriu o placar.
A partida voltou a ter lances de perigo nos acréscimos. Após erro na saída de bola do Leão, Vinicius recebeu na meia-lua e finalizou para fora.
O Sport ainda teve um contra-ataque. Barletta deu passe em profundidade para Iury Castilho, mas o atacante tentou a cavadinha e a defesa ficou fácil para Muriel.
Intervalo
O Náutico retornou do intervalo dominando a partida na Ilha do Retiro.
Logo aos quatro minutos, Vinicius arrancou pela direita e tocou rasteiro para Dodo, que bateu firme, mas a bola desviou na defesa e foi para fora.
O Sport teve dificuldade para cortar as bolas e respirar nas transições. Paulo Sérgio teve boa chance após cruzamento de Victor Andrade, porém o chute saiu fraco para defesa de Thiago Couto.
A melhor resposta do Sport veio aos 26 minutos, quando Barletta fez uma jogada individual. O atacante rubro-negro passou por três e finalizou travado por Muriel.
E foi com o contra-ataque que o Sport ampliou o placar aos 37 minutos. A jogada saiu de Édson Lucas para Iury Castilho, que acionou De Pena pelo lado esquerdo. O meia cruzou rasteiro e Barletta apareceu para balançar as redes pela segunda vez.
Ficha técnica:
Sport 2
Thiago Couto; Madson, Marcelo Benevenuto, Zé Marcos e Edson Lucas; Zé Lucas (Zé Gabriel), Biel (Carlos De Pena) e Yago Felipe (Pedro Martins); Chrystian Barletta, Clayson (Iury Castilho) e Perotti (Fábio Matheus) Técnico: Márcio Goiano.
Náutico 0
Muriel; Reginaldo (Arnaldo), Betão (Yuri Silva) Mateus Silva e Igor Fernandes; Luiz Felipe, Leonai (Vitinho) e Dodô; Vinicius, Paulo Sérgio (Júnior Todinho) e Victor Andrade (Derek). Técnico: Hélio e Guilherme dos Anjos.
Local: Ilha do Retiro (Recife/PE)
Árbitro: Bráulio da Silva Machado (SC)
Assistentes: Thiaggo Americano Labes e Alex dos Santos (ambos de SC)
VAR: José Cláudio Rocha Filho (SP)
Gols: Barletta (27’ do 1º tempo); Barletta (37’ do 2º tempo)
Cartões amarelos: Yago Felipe, Zé Marcos, Zé Lucas, Iury Castilho, Barletta (SPO); Luiz Felipe, Victor Andrade, Paulo Sérgio (NAU).
Público: 19.926 torcedores
Renda: R$ 783.485,00