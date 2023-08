Sport vence o Novorizontino e é o novo líder da Série B

A- A+

Três pontos e a liderança. Com gol marcado por Felipinho, no segundo tempo, o Sport derrotou o Novorizontino, na noite deste sábado (05), por 1x0, na Ilha do Retiro, pela 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Em sua quarta vitória consecutiva, o Leão garantiu a liderança da competição, chegando aos 44 pontos, três pontos à frente do vice-líder Vitória. O Novorizontino, por sua vez, deixa a liderança e cai para a terceira colocação, com 39.

Em jogo truncado no primeiro tempo, o Novorizontino - melhor visitante da competição -, teve maior posse de bola, assumindo uma formação de 3-4-3, que possibilitou a movimentação dos três atacantes, e a infiltração dos jogadores de meio campo. A equipe paulista também chegou pelas nas laterais, utilizando os alas e pontas, que se posicionaram bem em campo, contudo, as chegadas da equipe não representaram muito perigo para o goleiro Renan.

O Sport, por outro lado, começou o jogo pressionando, com os jogadores avançados, o que resultou num chute de longe de Alan Ruiz, que acertou em cheio a trave do goleiro Jordi, aos cinco minutos do primeiro tempo. Até o final do primeiro tempo, a equipe rubro-negra explorou o contra-ataque, criando boas chances de gol. Em jogada pela esquerda, Alan Ruiz encontrou os pés de Vagner Love, que se atrapalhou com a bola e desperdiçou.

Na volta do intervalo, Enderson Moreira, assim como Eduardo Baptista, optou por manter a formação inicial. A equipe rubro-negra entrou com uma postura mais ofensiva. Em um lance, no segundo tempo, após uma falha na saída de bola da zaga do Novorizontino, deixou Love sozinho, que tentou encobrir Jordi, mas foi parado pelo goleiro.

Aos 24 minutos do segundo tempo, Facundo Labandeira recebeu um passe do lado direito em frente à grande área, cruzando a bola para o lado esquerdo, que, por conta de um vácuo na zaga do Tigre, encontrou os pés de Felipinho, que chutou forte no lado direito do goleiro Jordi, marcando o gol da vitória. O VAR foi acionado para checar uma possível posição de impedimento de Labandeira, porém, após quase cinco minutos de paralisação, o gol foi confirmado. Aos 35, Felipinho sentiu a parte posterior da coxa direita, saindo de campo e sendo substituído por Victor Gabriel, da base.

O meio-campista Jorginho esteve no banco de reservas, mas não foi acionado. O meia atacante João Peglow cumpriu neste sábado (5), sua última partida de suspensão, e estará à disposição de Enderson Moreira para o confronto contra o Tombense, na próxima sexta-feira (11), no estádio Almeidão, em Minas Gerais.

Ficha do jogo

Sport 1



Renan; Felipinho (Victor Gabriel); Sabino; Rafael Thyere; Eduardo (Ewerthon); Ronaldo Henrique; Fábio Matheus; Alan Ruiz (Felipe); Luciano Juba; Edinho e Vagner Love. Técnico: Enderson Moreira

Novorizontino 0



Jordi; Geovane; Douglas Baggio (Rodolfo); Ronaldo (Jenison); Aylon (Felipe Marques); Reverson; Léo Tocantins; Adriano; Marlon(Rômulo); Guilherme Matos e William Lepo. Técnico: Eduardo Baptista

Local: Ilha do Retiro (Recife/PE)

Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)

Assistentes: Assistentes: Lucas Costa Modesto e Lehi Sousa Silva (ambos do DF)

Árbitro de vídeo: Daniel Nobre Bins (RS)

Gols: Felipinho (aos 24 do 2ºT)

Cartões amarelos: Ronaldo, Jordi (NOV)

Público: 23.173 torcedores

Renda: R$ 483.940,00

