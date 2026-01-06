A- A+

Futebol Sport vence o Serra Branca-PB em último teste antes da estreia no Pernambucano Leão derrotou equipe paraibana de virada, por 2x1, com gols de Micael e Augusto Pucci

No último teste do time sub-20 do Sport antes do início do Campeonato Pernambucano, a equipe venceu o Serra Branca-PB, por 2x1, nesta terça-feira (6), no Centro de Treinamento José de Andrade Médicis.









Os gols do Sport foram marcados por Micael e Augusto Pucci. Técnico do sub-20, Alexandre Oliveira comentou sobre o jogo-treino e o andamento da preparação para a estreia do Estadual.



“Enfrentamos uma equipe de qualidade, que tem uma força de investimento dentro do futebol paraibano e a nossa equipe conseguiu ter uma boa atuação, sólida na defesa, com volume ofensivo e bastante equilíbrio. Sabemos da responsabilidade que temos na estreia do Pernambucano e a preparação é completamente voltada para representar o Sport da melhor forma”, disse.

Veja também