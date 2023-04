A- A+

Finalista da Copa do Nordeste. Finalista do Campeonato Pernambucano. Melhor desempenho em largada de temporada desde 2009. Melhor ataque do Brasil, com 55 gols. O início de 2023 do Sport é arrasador. Com indicativos de que o jejum de quatro anos sem títulos pode acabar em breve, além de fazer o torcedor chegar mais confiante para a Série B. A conquista mais recente do Leão foi alcançada nesta sexta (7), ao derrotar o Petrolina por 2x0, na Ilha do Retiro, pela semifinal do Estadual.



O adversário do Sport no jogo que vale a taça do Pernambucano sairá do confronto de sábado (8), entre Retrô e Salgueiro, na Arena de Pernambuco, na outra semifinal da competição. Se for o Carcará, será a reedição da decisão de 2017, vencida pelos rubro-negros. Caso a Fênix avance, uma final inédita marcará o Estadual.



Segurar o time que mais fez gols em 2023 era o desafio do Petrolina na Ilha. O sufoco que os sertanejos levaram no primeiro tempo foi tão grande que o 0x0, caso permanecesse ao menos até o intervalo, deveria ser comemorado. Não foi porque não aconteceu.



Jorginho, por duas vezes, esteve perto de comemorar um gol. Aliás, em uma delas ele chegou a fazer isso, mas o lance foi invalidado por impedimento. Na outra, parou no goleiro.

De tanto pressionar, o Sport quebrou a retranca do Petrolina. Aos 29, Luciano Juba recebeu cruzamento de Jorginho e completou para o gol. Com menos de um terço da partida, já era certo que o Leão estava com os pés na decisão estadual.



Antes do fim do primeiro tempo, o Petrolina ainda teve dois jogadores expulsos: Mailson, por falta em Vagner Love, e Everton Felipe, ao discutir com a torcida depois de ser substituído.



No início do primeiro tempo, o Sport pressionou o Petrolina. No início do segundo, parecia o primeiro. Sem sofrer qualquer susto, o Leão estava contando os minutos para fazer mais um. Parou a contagem aos 12, quando Juba lançou Vagner Love, que bateu firme para fazer 2x0.





A reta final da partida foi protocolar. O Sport foi empilhando chances perdidas. O Petrolina quase marcou em cobrança de falta, mas já não tinha mais tempo para qualquer reação.

Com o triunfo, o Sport volta à final do Pernambucano, após ficar fora no ano passado. A última vez que chegou até a decisão foi em 2021, ficando o vice-campeonato, perdendo para o Náutico. O título mais recente no torneio foi em 2019, desta vez levando a melhor perante o Timbu. Ambos nas penalidades.

Ficha técnica

Sport 2

Renan; Eduardo, Thyere, Sabino e Igor Cariús (Felipinho); Ronaldo (Matheus Vargas), Fabinho e Jorginho (Gabriel Santos); Edinho (Labandeira), Luciano Juba (Wanderson) e Vagner Love. Técnico: Enderson Moreira.

Petrolina 0

Alan Alves; Alan Araújo (Igor), Maílson, Heverton e Igor Tavares; Brendon, Vinicinho e Eduardo (Caio Jambeiro); Acauã (Erivan), Emerson Galego (Christiano) e Everton Felipe (Raykar). Técnico: William Lima.

Estádio: Ilha do Retiro (Recife/PE)

Árbitro: Diego Fernando. Assistentes: Bruno César e Fernando Antônio

Gols: Luciano Juba (aos 29 do 1ºT), Vagner Love (aos 12 do 2ºT)

Cartões amarelos: Rafael Thyere (S); Alan Araujo , Brendon (P)

Cartão vermelho: Mailson, Everton Felipe (P)

Público: 19.509 torcedores

Renda: R$ 254.685,00

