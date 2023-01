A- A+

Sport Sport vence Petrolina pelo Campeonato Pernambucano na primeira partida dentro da Ilha do Retiro Após empatar na estreia, o Leão chegou a sua primeira vitória no Estadual

Com o gramado ainda desgastado, o Sport fez sua estreia na Ilha do Retiro em 2023, neste sábado (14), com uma vitória por 2 a 0 contra o Petrolina. Os gols foram marcados em cada tempo pelos atacantes Gabriel Santos e Vagner Love.

O Leão volta a campo pelo Campeonato Estadual na próxima terça-feira (17), contra o Salgueiro. Um dia depois, a Fera Sertaneja encara o Ibis.

Como esperado, o Sport iniciou a primeira etapa pressionando o Petrolina. Os donos da casa começaram com boas chegadas pelo lado direito, com a dupla Edinho e Eduardo funcionando.

Depois de diminuir um pouco o ritmo, o Leão voltou a criar chances claras no final do primeiro tempo. Juba, Edinho e Matheus Vargas tiveram chances. O último perdeu um gol inacreditável. Na pequena área e sem goleiro, ele chutou com a perna direita, mas a bola bateu na esquerda e foi para fora.

Destaque na criação de jogadas, o atacante Gabriel Santos abriu o placar no último minuto do primeiro tempo. Luciano Juba bateu escanteio na cabeça de Gabriel, que colocou a bola no canto direito do gol.

O Sport voltou para a segunda etapa com o mesmo controle da partida. Mas foi o Petrolina que causou perigo. Aos 17 minutos, Eduardo recebeu livre pelo lado esquerdo, cortou pro meio e acertou a trave, na melhor chance da Fera Sertaneja.

Depois de algumas chances desperdiçadas, o Sport finalmente ampliou o placar. Love iniciou a jogada na direita, tocou para Paulinho que devolveu na medida para o artilheiro do amor marcar seu primeiro gol na temporada.

Ficha técnica:

Sport 2

Renan; Eduardo, Thyere, Sabino e Luciano Juba; Fabinho, Ronaldo (Vagner Love) e Matheus Vargas (Pedro Martins); Edinho (Paulinho), Wanderson (Labandeira) e Gabriel Santos (Igor Cariús). Técnico: Enderson Moreira.

Petrolina 0

Adilson; Foguinho, Maílson, Heverton e Rodrigo Ramalho (Igor Tavares); Brendo, Vinicinho, Eduardo e Acauã (Ruan); Emerson Galego (Kiko) e Everton Felipe (Roberto). Técnico: William Lima.

Estádio: Ilha do Retiro (Recife/PE)

Árbitro: Anderson Luís Marques

Assistentes: Fernando Antônio da Silva Júnior e Manoel Barbosa da Silva Neto

Gols: Matheus Vargas (49’ do 1° tempo); Vagner Love (36’ do 2° tempo);

Cartões amarelos: Eduardo (Sport);Sabino (Sport); Kiko (Petrolina)

Cartões vermelhos: Kiko (Petrolina)

Público: 10.218 torcedores

Renda: R$ 158.622,50



