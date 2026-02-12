Sport vence Retrô e larga na frente por uma vaga na final do Campeonato Pernambucano
Confronto de volta será disputado no próximo dai 21, na Ilha do Retiro
O Sport largou na frente por uma vaga na decisão do Campeonato Pernambucano 2026. Em visita ao Retrô, nesta quinta-feira (12), pelo encontro de ida da semifinal, o Rubro-negro derrotou a Fênix por 1x0, em compromisso disputado no Estádio dos Aflitos para apenas 920 espectadores. O gol leonino foi marcado por Gustavo Maia, na segunda etapa.
O duelo de volta que vai definir quem avança à final será disputado no sábado pós-Carnaval, dia 21, às 16h30, na Ilha do Retiro. Com a vantagem construída nesta quinta, o Sport joga pelo empate.
O jogo
Retrô e Sport fizeram um primeiro tempo morno no Estádio dos Aflitos. Enquanto a Fênix teve mais domínio das ações no começo e no fim dos 45 minutos iniciais, o Leão foi responsável por marcar presença no campo ofensivo na maior parte do tempo. O fato em comum, entre ambos, é que pouco ficaram perto de abrir o placar.
A principal chegada leonina veio em bela jogada de Chrystian Barletta, aos 16 minutos. Após receber de Gustavo Maia pelo alto, o camisa 30 leonino fintou Dankler, mas chutou por cima da meta defendida por Paulo Ricardo. Aos 36 minutos, foi a vez de Gustavo Maia finalizar e parar em fácil intervenção do goleiro da Fênix.
O Retrô, por sua vez, tentou com Douglas Santos ainda no começo da partida. No entanto, a finalização do atacante passou à direita da meta de Halls. Já na reta final do primeiro tempo, a zaga rubro-negra afastou tentativa de finalização de Vagner Love e, posteriormente, viu Dankler cabecear sobre o gol rubro-negro.
Gustavo Maia brilha
Enquanto o Retrô voltou do intervalo com Ericson na vaga de Douglas Santos, o Sport retornou sem modificações, apesar de atuação burocrática na primeira parte. Empolgado pelas chanches construídas antes da descida para o vestiário, a Fênix foi quem teve as primeiras chegadas no segundo tempo, em finalizações de Iury e Diego Guerra.
Na primeira boa escapada do Sport, o Leão acabou sendo feliz. Aos oito minutos, Marcelo Benevenuto deu lindo lançamento para Barletta. Sozinho, o atacante avançou pela direita e tocou para Gustavo Maia. O camisa 11 puxou para a perna boa e chutou firme, sem chances para Paulo Ricardo.
Com a vantagem no placar, o Sport passou a controlar bem as ações do confronto. Inclusive, ficou mais próximo do segundo gol do que o Retrô de chegar ao empate. Aos 21 minutos, Carlos de Pena finalizou para boa defesa de Paulo Ricardo. Aos 37 minutos, foi a vez de Max gingar para cima da marcação e bater firme. O goleiro azulino defendeu em dois tempos. Em rara chegada dos mandantes, Willian Lira ficou cara a cara com Hallas, mas foi assinalado impedimento no lance, aos 39 minutos.
Ficha do jogo
Retrô 0
Paulo Ricardo; Iury (Gustavo Oliveira), Dankler, Rayan Ribeiro e Luiz Henrique; Kadi (Murilo), Luiz Henrique Beserra, Radsley e Diego Guerra (Júnior Fialho); Douglas Santos (Ericson) e Vagner Love (Willian Lira). Técnico: Jamesson Andrade.
Sport 1
Halls; Augusto Pucci, Marcelo Benevenuto (Marcelo Ajul), Ramon e Davi Gabriel; Zé Gabriel, Pedro Martins (Carlos de Pena) e Yago Felipe; Gustavo Maia (Clayson), Chrystian Barletta (Max) e Gustavo Coutinho (Zé Roberto). Técnico: Roger Silva.
Local: Estádio dos Aflitos (Recife/PE)
Árbitro: Anderson Marques
Assistentes: Ricardo Nunes e Victor Lavor
VAR: Tiago Nascimento
Gols: Gustavo Maia, aos 8' do 2T (SPT)
Cartões amarelos: Pedro Martins, Yago Felipe (SPT); Rayan Ribeiro, Júnior Fialho (RET)
Público: 920 torcedores
Renda: R$ 17.800,00