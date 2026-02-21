A- A+

Campeonato Pernambucano Sport vence Retrô em jogo agitado e vai à final do Pernambucano pelo quarto ano seguido Rubro-negro não teve boa atuação, mas se recuperou para se classificar dentro de casa

A atuação não foi das melhores, mas o Sport está na quarta final consecutiva do Campeonato Pernambucano. Depois de vencer na ida por 1x0, o Leão voltou a derrotar o Retrô, desta vez por 3x2, neste sábado (21), na Ilha do Retiro, e se garantiu na decisão desta edição do Estadual, em busca do tetracampeonato.

A equipe leonina aguarda agora quem avançar de Náutico e Santa Cruz, que se enfrentam neste domingo (22), às 18h, nos Aflitos. No primeiro jogo, o Timbu ganhou de 1x0.

O jogo

Sport e Retrô fizeram um jogo de muitos contextos nesta tarde na Ilha do Retiro. Com menos de dez minutos, por exemplo, o Sport estava praticamente com os dois pés na final do Pernambucano. Antes dos 30 minutos, o confronto estava empatado no agregado, com a torcida leonina vaiando o goleiro Halls e insatisfeita na Ilha do Retiro.

Para tal cenário, foi assim que os lances aconteceram na casa rubro-negra: com um início equilibrado, o Sport abriu o placar aos oito minutos. Carlos De Pena cobrou escanteio da esquerda e Ramon subiu sozinho, na marca do pênalti, para cabecear e fazer 1x0 para o Leão.

Com 2x0 no agregado e sem peso nas costas, o Sport quase ampliou com De Pena, mas Paulo Ricardo defendeu mandando para escanteio, aos 12 minutos. Na primeira chegada efetiva do Retrô, cinco minutos depois, Diego Guerra fez um golaço! Em cobrança de falta na entrada da área, o camisa 17 acertou a gaveta de Halls para deixar o confronto empatado.

O tento animou os visitantes, que chegou à virada ainda aos 25 minutos. Após Radsley arriscar de fora da área, Halls espalmou para a frente e Luiz Henrique, livre, mandou para as redes para colocar a Fênix em vantagem em lance milimétrico validado pelo VAR. Depois do gol anotado, os torcedores presentes na Ilha passaram a vaiar o goleiro Halls.

Diante da partida movimentada, Retrô e Sport ficaram próximos de marcar mais um gol para cada lado. Aos 39 minutos, Radsley dominou no lado direito da área e quase marcou um golaço. Já nos acréscimos, De Pena cruzou, Marcelo Benevenuto ajeitou para o meio da área e Ramon mandou por cima do gol.

Emoção segue na etapa final

Com o confronto empatado no agregado, o segundo tempo reservou as maiores emoções apenas para a reta final. Insatisfeito com o desempenho do time nos 53 minutos disputados no primeiro tempo, Roger Silva voltou do intervalo com três modificações para a reta final: Rafinha, Pedro Martins e Zé Roberto.

As alterações demoraram a surtir efeito. Não à toa, a primeira boa chegada do Leão só aconteceu aos 27 minutos, com direito a gol. Augusto Pucci cruzou e Marcelo Benevenuto cabeceou sem chances para Paulo Ricardo.

O empate dava a vaga ao Rubro-negro na decisão, mas aos 39 minutos o lateral-esquerdo Rafinha recebeu o segundo amarelo e foi expulso, deixando o ar de tensão tomar conta da Ilha, em meio à pressão do Retrô. Para a sorte do time da casa, aos 42 minutos, Zé Roberto cruzou da direita e Max acertou chute de rara felicidade, no ângulo, para colocar o Sport na quarta final consecutiva do Pernambucano.

Ficha do jogo

Sport 3

Halls; Augusto Pucci, Marcelo Benevenuto, Ramon Menezes e Davi Gabriel (Rafinha); Zé Gabriel, Yago Felipe (Pedro Martins) e Carlos de Pena (Max); Gustavo Maia, Iury Castilho (Marlons Douglas) e Gustavo Coutinho (Zé Roberto). Técnico: Roger Silva.

Retrô 2

Paulo Ricardo; Wesley Junio, Rayan Ribeiro, Dankler e Luiz Henrique (Lucas Sampaio); Murilo (Kadi), Gustavo (Iury), Radsley, Luiz Henrique Beserra (Ericson) e Diego Guerra (Douglas Santos); Vagner Love. Técnico: Jamesson Andrade.

Local: Ilha do Retiro (Recife/PE)

Árbitro: Rodrigo Pereira

Assistentes: Humberto Martins e Fernando Antônio

VAR: José Woshington

Gols: Ramon, aos 8' do 1T, Marcelo Benevenuto, aos 27', e Max, aos 42' do 2T (SPT); Diego Guerra, aos 18', Luiz Henrique, aos 25' do 1T (RET)

Cartões amarelos: David Gabriel, Rafinha, Marlon Douglas (SPT); Luiz Henrique Beserra, Dankler (RET)

Cartão vermelho: Rafinha (SPT)

Público: 15.329 espectadores

Renda: R$ 580.720,00

Veja também