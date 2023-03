A- A+

Clássico das Multidões Sport vence Santa Cruz, na Ilha do Retiro, e amplia vantagem na liderança do Pernambucano O Leão da Ilha chegou aos 27 pontos; a Cobra Coral caiu para a nona posição, com 12 pontos

No primeiro Clássico das Multidões com público desde 2020, o Sport venceu o Santa Cruz por 2 a 0, neste sábado (11), na Ilha do Retiro. Os gols foram marcados por Jorginho e Juba. Com o resultado, o Rubro-Negro aumentou a vantagem na liderança do Pernambucano, com 27 pontos. Já o Tricolor perdeu uma posição na tabela e agora ocupa a nona colocação, com 12 pontos.

O próximo compromisso do Leão é novamente contra o Santa Cruz no sábado (18), desta vez pela Copa do Nordeste. Antes de reencontrar o rival, a Cobra Coral encara o América-MG, nesta terça-feira (14), pela segunda fase da Copa do Brasil.

O jogo

Mesmo sem uma pressão tão alta como em outros jogos da temporada, o Sport conseguiu ser dono das ações do primeiro tempo. Desde o início da partida, o Leão da Ilha construiu as melhores chances.

Já aos quatro minutos, os donos da casa tiveram duas chances de perigo. Edinho finalizou de fora da área para boa defesa de Michael. No escanteio seguinte ao lance, Jorginho cabeceou sozinho e a bola passou perto da barra tricolor.

A estratégia de colocar três zagueiros do técnico Ranielle Ribeiro não funcionou. Além de deixar muito espaço no meio campo, o Santa não impediu as jogadas por dentro do Sport. Aos 14 minutos, Ronaldo enfiou um lindo passe para Jorginho. O meia recebeu livre entre os três defensores, dominou e finalizou cruzado no canto direito para abrir o placar.

O Santa Cruz até teve mais posse de bola (54% x 46%), porém pouco criou. A única finalização foi aos 21 minutos com o zagueiro Gabriel Yanno, que chutou de fora da área para longe do gol.

O técnico Ranielle desfez a estratégia de três zagueiros na volta do intervalo. Anderson Paulista entrou como volante e Maranhão para reforçar o ataque. As mudanças fizeram a Cobra Coral voltar mais agressiva e criar chances no ataque.

Até os quinze minutos o Santa Cruz criou três chances de gol. A primeira foi com Alemão, que cabeceou com perigo para fora. A outra boa chegada veio com Lucas Silva. O ponta fez boa jogada na esquerda, puxou para o meio e Renan defendeu. Depois, Gedoz arriscou numa cobrança de falta. Mesmo de longe, a bola passou perto da trave.

Inferior na segunda etapa, o Sport conseguiu ampliar o placar. Labandeira, que tinha acabado de entrar no jogo, fez o cruzamento, Love apenas ajeitou para Juba bater forte com a perna direita.

Após o gol rubro-negro, o Santa Cruz não conseguiu voltar para o jogo. A novidade foi a reestreia do meia Chiquinho. O Sport quase ampliou com Igor Cariús, que bateu forte na trave.

