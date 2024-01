A- A+

CLÁSSICO DAS MULTIDÕES Sport vence Santa Cruz, na Arena de Pernambuco, pelo Estadual Leão marcou os gols da vitória com Gustavo Coutinho e Fábio Matheus, enquanto o Tricolor fez com Thuaguinho, que ainda foi expulso

Deu Leão no Clássico das Multidões. Em jogo de "rebotes", foi o Sport quem soube ser mais eficaz para vencer o Santa Cruz por 2x1, na Arena de Pernambuco, neste sábado (20), pelo Campeonato Pernambucano 2024. Os mandantes balançaram as redes com Gustavo Coutinho e Fábio Matheus, enquanto os visitantes fizeram com Thiaguinho - que ainda foi expulso. Com o resultado, os rubro-negros ficaram em quinto na tabela, com seis pontos. Os tricolores estão em quarto, com a mesma pontuação, mas à frente no saldo de gols.

Esqueça o discurso de “estudo do adversário” nos primeiros minutos. Sport e Santa Cruz tinham pressa em abrir o placar. Romarinho, no lado dos mandantes, e Matheus Melo, dos visitantes, finalizaram logo na primeira bola que tiveram.

Com Toty e Wellisson pela direita, Itamar Schulle reforçou não somente a proteção para conter os avanços de Romarinho e Felipinho, como também tentou explorar as costas da defesa rubro-negra. Melhor na marcação, o Santa foi ditando o ritmo da partida, ainda que sem tanta qualidade técnica para trazer perigo aos rubro-negros.

A eficácia faz diferença

O Sport não estava bem no jogo, via o Santa ganhar mais campo para explorar e a torcida rubro-negra começar a perder a paciência. Acontece que o Leão investiu R$ 7 milhões em um centroavante que pudesse resolver jogos difíceis: Gustavo Coutinho. Aos 39, após cobrança de Alan Ruiz, o camisa 9 testou firme no canto e colocou o Leão em vantagem no Clássico das Multidões.

Schulle voltou do intervalo com Thiaghinho na vaga de Wellisson. Mudança que fez o Santa ressurgir no jogo. Aos 10, Bortoluzo chutou da entrada da área, Caíque França deu rebote e o camisa 17 não desperdiçou o rebote, empatando o confronto.

O receio de se expor e tomar o segundo era nítido em ambos os times. Ainda assim, no lado do Sport, a pressão para buscar a vitória era maior. Na frente, o técnico Mariano Soso acionou Zé Roberto na vaga de Coutinho para tentar retomar a dianteira. Mas foram outras duas alterações que se provaram cruciais.

Fabrício Dominguez e Fábio Matheus saíram do banco para deixar o Sport à frente novamente. Aos 35, Dominguez aproveitou erro na saída de bola e finalizou forte. André Luis se esticou para defender, mas Fábio, no rebote, fez a festa dos rubro-negros.

Antes do fim, Thiaguinho ainda recebeu o cartão vermelho, mas já não havia tempo de o Santa reagir. O primeiro clássico pernambucano em 2024 foi vencido pelo Sport.



Ficha técnica

Sport 2

Caíque França; Roberto Rosales, Rafael Thyere, Luciano Castán e Felipinho; Fabinho (Fabio Matheus), Felipe (Italo) e Alan Ruiz (Fabricio Dominguez); Romarinho, Arthur Caíke (Pablo Dyego) e Gustavo Coutinho (Zé Roberto). Tecnico: Mariano Soso

Santa Cruz 1

André Luiz; Toty, Wellisson (Thiaguinho), Rafael Pereira (Luis Felipe), Paulo Cesar e Juan Tavares (João Victor); Lucas Siqueira, Caio Mello (Gabriel Cardoso), João Diogo e Matheus Melo; Pedro Bortoluzo (Lucas Bessa). Técnico: Itamar Schülle.

Local: Arena de Pernambuco (São Lourenço da Mata/PE)

Árbitro: Rodrigo Pereira (FIFA)

Assistentes: Francisco Chaves Bezerra Júnior e Karla Renata Cavalcanti de Santana

Gols: Gustavo Coutinho (aos 39 do 1T), Thiaguinho (aos 10° do 2T), Fábio Matheus (aos 35 do 2T)

Cartões amarelos: Felipe, Fábio Matheus, Italo (Sport); Pedro Bortoluzo, Thiaguinho (Santa)

Cartão vermelho: Thiaguinho (Santa)

Renda: R$ 633.715,00

Público: 20.860 torcedores

