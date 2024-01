Sport vence Santo André e avança ao mata-mata da Copinha; Santa Cruz perde para o Capivariano-SP

A- A+

Santa Cruz e Sport entraram em campo neste domingo (7) pela segunda rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior- Copinha. A Cobra Coral sofreu a primeira derrota no torneio por 2 a 1 para o Capivariano, em Porto Feliz. Já o Leão fez bonito, venceu o Santo André por 2 a 1- em Itaquaquecetuba- e se classificou de forma antecipada para a próxima fase do torneio.

Sofrimento no final

Santa Cruz e Capivariano-SP fizeram uma partida equilibrada pelo grupo 16. Gabriel Paris abriu o placar para os paulistas e Lázaro marcou o gol de empate coral ainda no primeiro tempo. O gol da vitória do Capivariano saiu aos 49 minutos do segundo tempo com Pedro Henrique.

Apesar da derrota, o Tricolor do Arruda segue na segunda posição e depende apenas de si para avançar ao mata-mata.

O Santa Cruz volta a campo pela Copinha na próxima quarta-feira (10) contra o Desportivo Brasil.

Sport classificado

O Sport precisava da vitória para confirmar a classificação antecipada para a próxima fase. O Leões da Base abriram o placar no minutos finais do primeiro tempo com Victor Gabriel. O lateral-esquerdo perdeu a cobrança de pênalti, mas marcou no rebote.

No começo da segunda etapa, o Santo André empatou com uma belo gol de Gabriel Ferreira. Ele finalizou de primeira no canto do goleiro Davi. Nos acréscimos, o Leão chegou ao gol da vitória com Thalis após bela jogada de Gean.

O Sport enfrenta o Aster Brasil pela última rodada da fase de grupos na próxima quarta-feira (10) em confronto válido apenas para definir o primeiro colocado do grupo.

Náutico em campo

O Náutico será o último representante pernambucano a entrar em campo pela segunda rodada do torneio. O Timbu encara o XV de Piracicaba nesta segunda-feira (8), às 15h15.



