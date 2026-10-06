A- A+

Série B Sport vence São Bernardo, sobe duas posições e mantém vivo sonho do acesso na Série B Rubro-negro contou com boa partida de Patrick de Paula para derrotar o melhor visitante da competição

O Sport segue vivo na briga pelos playoffs do acesso da Série B. Em jogo movimentado, na noite desta terça-feira (6), o Rubro-negro derrotou o São Bernardo, por 2x1, diante de mais de 18 mil torcedores na Ilha do Retiro. Os gols do Leão foram anotados por Neto Pessoa e Patrick de Paula, enquanto Pedrinho descontou para os visitantes.

O resultado leva a equipe leonina ao sétimo lugar de forma momentânea, com 50 pontos. São apenas dois pontos de desvantagem para o Atlético-GO, time que fecha o G-6 e entra em campo nesta quarta (7), contra o CRB, em Maceió. O Dragão é o próximo adversário da equipe de Mariano Soso, no domingo (11), em Goiânia.

O jogo

O primeiro tempo no Recife foi de muito equilíbrio, embora o Sport tenha ido para o intervalo em vantagem. Melhor visitante da competição, o São Bernardo iniciou levando perigo ao gol leonino. Em tentativas de Augusto e Pedrinho, Thiago Couto teve que trabalhar. Em cobrança de escanteio, Dudu Miraíma tentou olímpico e parou na trave.

Como resposta às tentativas do visitante, o Rubro-negro assustou com Juan Alano, aos 15 minutos. Foi dois minutos mais tarde, no entanto, que a rede balançou na Ilha. Em bela trama coletiva, Chrystian Barletta invadiu a área pela direita e cruzou rasteiro. No segundo poste, Neto Pessoa se jogou para fazer 1x0.

Sem se abater, o São Bernardo ainda chegou perto do empate no fim da etapa inicial, mas Jemerson mandou para fora.

Independente da estratégia definida por Mariano Soso para a segunda etapa, ela foi por água abaixo ainda no primeiro minuto. Felipe Garcia roubou a bola, foi no fundo e tocou para Lucas Lima. O atleta dominou na área e rolou para trás. Livre, Pedrinho chutou no canto e deixou tudo igual.

Com o empate, o São Bernardo optou por baixar as linhas, e com isso o Sport voltou a gostar do jogo. Com dificuldades para penetrar no setor defensivo adversário, o Leão incomodou em finalizações de fora da área. Enquanto Chrystian Barletta carimbou o travessão, Carlos de Pena parou em duas boas defesas de Alex Alves.

Em meio às tentativas, também de longe, Patrick de Paula foi premiado. Aos 26 minutos, o camisa 7 já tinha parado em boa intervenção do goleiro adversário. Na reta final, após aproveitar sobra de uma tentativa própria, o volante acertou belo chute no canto para dar os três pontos aos pernambucanos.

Ficha do jogo

Sport 2

Thiago Couto; Claudinho (Augusto Pucci), Marcelo Benevenuto, Marcelo Ajul e Raí (Edson Lucas); Patrick de Paula, Willian Oliveira e Juan Alano (Kervin Andrade); Chrystian Barletta, Carlos de Pena (Arthur Maron) e Neto Pessoa (Perotti). Técnico: Mariano Soso.

São Bernardo 1

Alex Alves; Hugo Sanches, Augusto, Jemerson e Luizão; Anderson Pará, Lucas Lima (Foguinho) e Dudu Miraíma (Romissom); Pedrinho (Lucas Rian), Felipe Garcia (Pedro Vitor) e Fabrício Daniel (Lucas Fernandes). Técnico: Vinícius Bergantin.

Local: Ilha do Retiro (Recife/PE)

Horário: 19h30

Árbitro: Raimundo Rodrigues de Oliveira Júnior (CE)

Assistentes: Schumacher Marques Gomes (PB) e Elson Araújo da Silva (MA)

VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)

Gols: Neto Pessoa, aos 17' do 1T, Patrick de Paula, aos 40' do 2T (SPT); Pedrinho, ao 1' do 2T (SBD)

Cartões amarelos: Mariano Soso, Chrystian Barletta, Raí, Patrick de Paula (SPT); Fabrício Daniel, Hugo Sanches, Jemerson, Luizão (SBD)

Público: 18.258 torcedores

Renda: R$ 426.702,00

Veja também