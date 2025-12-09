A- A+

Futsal Sport vence Vasco no Geraldão e avança à semifinal da Taça Brasil sub-21 de Futsal Nesta terça-feira (09), Sport venceu pelo placar de 3x2

O Sport avançou à semifinal da Taça Brasil sub-21 de Futsal, nesta terça-feira (09), no Ginásio do Geraldão, no Recife. A equipe rubro-negra venceu o Vasco por 3x2, de virada, com o gol da vitória sendo marcado nos segundos finais da partida.

O Cruzmaltino saiu na frente, ainda no primeiro tempo. Di Maria roubou bola na quadra de ataque e só serviu Murilo para abrir o marcador.

O Leão só veio a empatar o confronto já nos minutos finais da primeira etapa. Gabriel recebeu passe dentro da área e só teve o trabalho de empurrar para o gol vazio.

Após a volta do intervalo, o confronto permaneceu muito equilibrado. Restando um pouco mais de seis minutos para o jogo acabar, o Sport saiu jogando em uma situação de goleiro linha e encontrou o gol com Tales, atleta que fez parte do elenco principal em 2025.

Contudo, essa vantagem não durou muito. O goleiro Rafinha errou com a bola nos pés e Di Maria e Murilo repetiram a dobradinha, deixando tudo igual novamente.

O confronto foi avançando até faltar 45 segundos de jogo, quando o Sport pediu tempo técnico. O Leão utilizou novamente a estratégia de goleiro linha, arriscando tudo.

A ousadia foi recompensada. Guilherme arriscou na ala esquerda, a bola foi rebatida pela defesa carioca para frente da área e sobrou para Tales, o artilheiro rubro-negro do dia superou a defesa com um voleio e levou o Sport à semifinal.

