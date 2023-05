A- A+

SPORT Sport venceu por dois ou mais gols de diferença em dez dos 13 jogos na Ilha do Retiro em 2023 Leão acumula ainda 13 vitórias em 13 partidas em casa na temporada e terá o Ceará pela frente, em casa, precisando reverter vantagem do jogo de ida da final do Nordestão

De olho na taça, o Sport recebe o Ceará nesta quarta-feira (03), às 21h, na Ilha do Retiro, pelo jogo de volta das finais da Copa do Nordeste. Após derrota no duelo de ida, no Castelão, por 2 a 1, o Leão precisa marcar gols para reverter a vantagem e, para isso, o apoio de sua torcida será crucial. De acordo com levantamento realizado pela reportagem da Folha de Pernambuco, o Rubro-negro acumula 13 vitórias em 13 partidas disputadas em casa na temporada, com uma média de três gols por jogo. Além disso, venceu por dois ou mais gols de diferença em 76% dos confrontos - ou em 10 oportunidades.



Ao todo, o Sport marcou 39 gols e foi vazado apenas três vezes - média de 0,23 gols sofridos por jogo - diante de sua torcida na Ilha do Retiro em 2023. Para conquistar o tricampeonato regional e reverter a vantagem do Ceará, o Leão precisa vencer a partida de volta por dois ou mais gols de diferença. Há ainda outra possibilidade: como não há o critério do gol fora na competição, se triunfar por um tento de diferença, leva a partida para as penalidades máximas, o que renderia uma noite de ainda mais emoção para os torcedores rubro-negros.

Já o Ceará pode empatar a partida por qualquer placar para sair da Ilha como campeão no Nordeste. Ainda assim, os números jogando em casa correspondem a favor do Rubro-negro. Além da invencbilidade, em 10 das 13 partidas no ano até aqui, os comandados de Enderson Moreira venceram por dois ou mais gols de diferença no placar e tentarão diante do alvinegro, manter acesa a esperança dos torcedores por mais um título na temporada.

Em sua preparação para a final, por mais que tenha empatado sem gols diante do Novorizontino, no último sábado (28), com time misto, pela estreia da Série B do Campeonato Brasileiro, o Sport chega embalado pela conquista recente do Campeonato Pernambucano e pela classificação sobre o Coritiba para as oitavas de final da Copa do Brasil.



Confira o levantamento de jogos do Sport em casa em 2023:



13 jogos: 13 vitórias;

Gols marcados: 39

Gols sofridos: 3

Média de gols/jogo: 3

Média de gols sofridos/jogo: 0,23



Jogos em que o Sport venceu por 2 ou mais gols de diferença na Ilha do Retiro: 10 (76,9%)

(14/01/23) Sport 2 x 0 Petrolina pela 3ª rodada do Campeonato Pernambucano

(21/01/23) Sport 2 x 0 ABC pela 1ª rodada da Copa do Nordeste

(24/01/23) Sport 6 x 1 Belo Jardim pela 5ª rodada do Campeonato Pernambucano

(01/02/23) Sport 4 x 1 Afogados pela 7ª rodada do Campeonato Pernambucano

(22/02/23) Sport 6 x 0 Bahia pela 5ª rodada da Copa do Nordeste

(01/03/23) Sport 5 x 0 Íbis pela 1ª rodada do Campeonato Pernambucano

(11/03/23) Sport 2 x 0 Santa Cruz pela 11ª rodada do Campeonato Pernambucano

(26/02/23) Sport 4 x 0 CRB pelas quartas de final da Copa do Nordeste

(07/04/23) Sport 2 x 0 Petrolina pelas semifinais do Campeonato Pernambucano

(22/04/23) Sport 2 x 0 Coritiba pela 3ª rodada da Copa do Brasil



Jogos em que o Sport venceu por apenas um gol de diferença na Ilha do Retiro: 3 (0,23%)



(28/01/23) Sport 1 x 0 Retrô pela 6ª rodada do Campeonato Pernambucano



(08/03/23) Sport 2 x 1 Sergipe pela 7ª rodada da Copa do Nordeste



(30/03/23) Sport 1 x 0 ABC pelas semifinais da Copa do Nordeste

*levantamento feito pela reportgam da Folha de Pernambuco

