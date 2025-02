A- A+

COPA DO NORDESTE Sport: venda de ingressos para jogo contra o Fortaleza é bloqueada Clube anunciou que a medida é temporária e ainda neste domingo (2) informará próximos passos após proibição de torcida por cinco partidas

Após o Governo de Pernambuco anunciar a proibição da presença de torcedores nos próximos cinco jogos de Sport e Santa Cruz na temporada 2025, por conta dos registros de violência no Clássico das Multidões, o Leão publicou uma nota indicando que bloqueou temporariamente a venda de ingressos da partida da equipe contra o Fortaleza, terça (4), na Ilha do Retiro, pela Copa do Nordeste.

Na nota, o Sport disse que a diretoria do clube está reunida para avaliar os próximos passos a serem tomados e ainda neste domingo (2) informará o seu posicionamento ao torcedor rubro-negro.

Em conversa com a Folha de Pernambuco na noite do último sábado (1º), o presidente do Sport, Yuri Romão, lamentou a decisão de proibir torcedores de irem ao jogo.

"O que ocorreu hoje em nada tem a ver com o futebol. Trata-se de uma barbárie, fomentada, principalmente, por questões sociais. Acrescento que o assunto deve ser tratado pelo poder público e pelas forças de segurança do estado. Os clubes não podem ser punidos. Imputar responsabilidades a estas associações é decretar a falência do futebol de Pernambuco", disse.

Veja o pronunciamento oficial do clube sobre a venda de ingressos:

Veja também