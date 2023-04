A- A+

Copa do Brasil Sport inicia venda de ingressos para jogo contra o Coritiba, pela Copa do Brasil; confira os valores Leão decide em casa após empatar por 3 a 3 na partida de ida

O Sport iniciou, nesta segunda-feira (24), a venda de ingressos online para o jogo decisivo contra o Coritiba, válido pela terceira fase da Copa do Brasil. O confronto está marcado para a próxima quarta-feira (26), às 19h, na Ilha do Retiro.

Os ingressos ficam disponíveis das 9h às 13h de forma exclusiva para o check-in e venda do plano de sócio 87, além das categorias remido, subscritor, benemérito e proprietário. Das 13h01 às 19h, será disponibilizado também check-in e venda para a categoria rubro-negro. A partir das 19h01, por sua vez, a aquisição de ingressos estará disponível para todos os associados, proprietários e público geral.

A venda física tem início nesta terça-feira (25), das 9h às 17h, nas bilheterias social, para o associado e proprietário, e do arco, para o público geral. No dia do jogo, o cronograma vai das 9h até os 15 minutos do segundo tempo.

Confira os valores dos ingressos:

Sócios

– Sociais: R$ 30

– Arquibancada Sede: R$ 25

– Arquibancada Frontal: R$ 30

– Assentos Especiais: R$ 35

– Cadeiras de Ampliação: R$ 45

– Cadeiras Centrais: R$ 75

Não sócios

– Arquibancada Sede: R$ 50/ R$ 25 (meia)

– Arquibancada Frontal: R$ 60/ R$ 30 (meia)

– Assentos Especiais: R$ 70/ R$ 35 (meia)

– Cadeiras de Ampliação: R$ 90/ R$ 45 (meia)

– Cadeiras Centrais: R$ 150/ R$ 75 (meia)

– Torcida visitante (Arquibancada do Placar): R$ 50/ R$ 25 (meia). A venda será online através do site www.maiordonordeste.com.br, a partir das 19h01 desta segunda (24) até os 15 minutos do segundo tempo.

Proprietário

– Assentos Especiais: R$ 60/ R$ 30 (meia)

– Cadeiras de Ampliação: R$ 60/ R$ 30 (meia)

– Cadeiras Centrais: R$ 60

– Camarote: R$ 60/ R$ 30 (meia)

Proprietário e Sócio

– Assentos Especiais: R$ 30

– Cadeiras de Ampliação: R$ 30

– Cadeiras Centrais: R$ 30

– Camarote: R$ 30



