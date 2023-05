Sport viaja com baixas para enfrentar o Criciúma

A- A+

Depois de folgar no último domingo (21), o elenco do Sport embarcou na tarde desta segunda-feira (22) para Santa Catarina. Nesta quarta-feira (24), o Leão tem compromisso marcado contra o Criciúma, às 21h30, no Heriberto Hülse, pela 8ª rodada da Série B do Brasileiro. Para a partida, Enderson Moreira terá algumas baixas.

Ausências contra o Botafogo-SP no último final de semana, Matheus Vargas e Edinho estão entregues ao departamento médico. Enquanto o meia trata uma lesão na coxa direita, Edinho foi prevenido com dores no joelho. O atacante sentiu a região no confronto com o São Paulo, pela Copa do Brasil.

Além da dupla, o lateral-direito Eduardo e o atacante Paulinho estão na transição física e devem voltar a ser relacionados em breve. O veterano se recupera de lesão na coxa. Já o prata da casa teve uma leve torção no tornozelo.

Com uma contusão mais séria, Labandeira segue se tratando e tem previsão de retorno para o fim do próximo mês. O uruguaio sofreu um trauma no joelho direito na final do Campeonato Pernambucano, contra o Retrô.

O único desfalque sem lesão é Igor Cariús. O lateral-esquerdo está fora de combate, após o presidente do STJD, Otávio Noronha, determinar a suspensão preventiva do atleta do Sport e de outros sete jogadores investigados pela Operação Penalidade Máxima, do Ministério Público de Goiás (MP-GO).

