Sport Técnico do Sport elogia Victor Hugo ao comentar olhar para a base: "partida interessante" Jovem de 16 anos estreou como profissional com a camisa rubro-negra no último domingo (14), diante do RB Bragantino

Em meio aos problemas enfrentados na lateral esquerda, o Sport ganhou mais uma opção para o setor visando a sequência da temporada. O jovem Victor Hugo, de apenas 16 anos, foi titular contra o RB Bragantino, no último domingo (14), e recebeu elogios do técnico Daniel Paulista. Foi a primeira partida do atleta como profissional.

"Outro ponto a salientar é a estreia de um jogador de 16 anos. Isso mostra o nosso trabalho dentro do clube, de observação à categoria de base. Um atleta que teve a oportunidade. Quem está no nosso dia a dia vê que estamos constantemente observando os atletas da base, além de assistir todos os jogos quando é possível", inicou Daniel.

"Trazemos atletas para treinar conosco e o Victor Hugo é um exemplo disso. Nós trouxemos a nossa equipe sub-17 para fazer um treino, ele demonstrou o potencial e a qualidade dele", seguiu o treinador.

Diante da estreia de Victor Hugo, Daniel minimizou alguns erros apresentados pelo jogador, enquanto o prata da casa esteve em campo. Ele foi substituído aos 17 minutos do segundo tempo, por Kévyson.

“É claro que é um atleta jovem, teve a sua primeira oportunidade, mas erros vão continuar acontecendo. Acontece com os mais experientes, imagina com o mais jovem, mas foi também uma partida interessante, tem uma carreira pela frente ainda. Acho que é um exemplo claro para que todos dentro do clube façam o seu melhor", salientou o técnico.

Para a partida do próximo domingo (21) diante do Corinthians, às 17h30, na Ilha do Retiro, a tendência é que Victor Hugo seja opção entre os reservas. A tendência é que o recém-contratado Luan Cândido seja titular, após perder o jogo contra o RB Bragantino por questões contratuais. Há a expectativa também pelo retorno de Igor Cariús, que se recupera de lesão na panturrilha esquerda.

