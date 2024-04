A- A+

Esportes Sport vira parceiro da Prefeitura do Recife na moeda social Capiba O Leão doou camisas e ingressos para que possam ser trocados na iniciativa através do Conecta Recife

O prefeito João Campos recebeu, nesta sexta-feira (12), no prédio da Prefeitura do Recife, integrantes do Sport. Na visita, os rubro-negros levaram a taça de campeão estadual deste ano. Na ocasião, o clube, através do presidente, Yuri Romão, doou camisas e ingressos para que possam ser trocados pela moeda social Capiba através do Conecta Recife.

“Quero agradecer ao Sport por ser o primeiro clube esportivo a fazer parte da moeda social Capiba, que poderão ser trocadas por camisas e ingressos de jogos, doados pelo time. Estamos gameficando um serviço público e começando com o estímulo à prática de atividades físicas, então é muito simbólico ter um time de futebol junto das grandes empresas oferecendo benefícios. Enquanto esporte, desenvolvimento econômico e entretenimento, é fundamental para a cidade que existam instituições fortes. É importante que o Sport dê certo, assim como o Santa e o Náutico. O esporte faz parte do Recife, então realmente vibramos juntos”, ressaltou o prefeito.

São camisas do clube e ingressos para os jogos do Sport que estarão disponíveis para troca na lojinha da Capiba, dentro da plataforma Conecta Recife. Além do Sport, a iniciativa conta com a parceria de Uber, 99, Assaí Atacadista, VEM e Bike PE.

“Eu entendo o futebol e todas as categorias esportivas como uma das ferramentas mais importantes e inclusivas que existem, que dão oportunidades para muitos jovens de periferia. Então, o que o Sport Club do Recife puder fazer para criar essas oportunidades, nós vamos fazer. Quando ouvi a proposta da adesão à Moeda Capiba, já decidi que estávamos juntos nessa. Acredito que, através dos parceiros que o Sport tem, podemos até maximizar essa parceria. O projeto é muito bom e vai além do esporte”, afirmou Yuri Romão, presidente do Sport.

Capiba

A capital pernambucana é a primeira do Brasil a ter uma moeda digital criada especificamente para estimular a convivência entre as pessoas e com a cidade de maneira saudável e sustentável.

Para participar basta cumprir os desafios lançados no Conecta Recife e, automaticamente, Moedas Capiba são acumuladas dentro da carteira digital. Depois é só trocar por prêmios que ficam dentro da "feirinha", também disponível no próprio aplicativo.

Na prática, os cidadãos agora terão acesso a desafios de diferentes áreas, como esportes, saúde, meio-ambiente, cultura, por exemplo, desde que estejam relacionados com a prestação de serviços da Prefeitura do Recife. Concluída as etapas dos desafios, cada participante ganha as Capibas, que depois podem ser trocadas por prêmios e produtos.

