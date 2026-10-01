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Série B Sport visita Athletic-MG buscando manter vivo sonho do acesso; veja onde assistir Duelo válido pela 31ª rodada acontece às 20h30, em São João del-Rei

A derrota para o Náutico jogou um banho de água fria nas pretensões do Sport de seguir na cola do G6 da Série B. Sobretudo, diante dos momentos opostos em que as equipes se encontraram nos Aflitos. Com a zona de playoffs mais distante, o Rubro-negro busca correr atrás do prejuízo em novo desafio na condição de visitante. Às 20h30 desta quinta-feira (1º), a equipe de Mariano Soso visita o Athletic-MG em São João del-Rei, pela 31ª rodada.

Apenas dois pontos separam os times na tabela de classificação. Enquanto os pernambucanos ocupam o nono lugar, com 44 pontos, o clube mineiro é apenas o 13º colocado, com 42. Ao Sport cabe voltar de Minas Gerais com os três pontos na bagagem para seguir sonhando com o acesso. A diferença para o Atlético-GO, equipe que fecha a zona de playoffs, é de cinco pontos.

"Entendemos que temos mais um jogo muito difícil. Temos que dar uma resposta positiva para nós mesmos, esse é nosso objetivo. Tivemos uma preparação positiva para buscar um resultado positivo, que vai alegrar não só a nós como também ao torcedor. Será mais uma final que teremos pela frente", falou o volante Willian Oliveira.

No primeiro turno, na Ilha do Retiro, os clubes empataram em 1x1. O gol do Sport, à época líder do campeonato, foi marcado por Augusto Pucci. Ian Lucas descontou para o Esquadrão de Aço.

Inclusive, o lateral-direito rubro-negro, que foi titular no Clássico dos Clássicos do último fim de semana, ficou de fora da lista de relacionados para esta partida por opção técnica. Para seu lugar, Claudinho é a escolha natural por ser da posição.

Além da saída de Pucci, Mariano Soso terá que fazer pelo menos mais uma mudança na equipe. O meia Diego Hernández foi vetado do jogo por estar se recuperando de uma lombalgia. Sem o camisa 20 à disposição, Patrick de Paula é o favorito para fazer parte da formação inicial. Juan Alano, apesar de atuação irregular perante o Náutico, corre por fora.

Outra modificação pode acontecer no ataque. Criticado pela torcida, Marlon Douglas não agradou na rodada passada e pode perder espaço. O lado esquerdo ofensivo tem sido uma dor de cabeça para Soso, que tem ainda como opção Kervin Andrade, Clayson e Carlos de Pena. Alano também já atuou no setor.

Ficha técnica

Athletic-MG

Luan Polli; Jhonatan Silva, Belezi, Jhan Pool e Douglas Pelé; Felipe Negrucci, Jota e Marcelo Henrique; Max, Kauan Lindes e Dixon Vera. Técnico: Alex Souza.

Sport

Thiago Couto; Claudinho, Marcelo Benevenuto, Marcelo Ajul e Raí; Willian Oliveira, Fernando Sobral e Patrick de Paula (Juan Alano); Chrystian Barletta, Kervin Andrade e Perotti. Técnico: Mariano Soso.

Local: Arena Sicredi (São João del-Rei/MG)

Horário: 20h30

Árbitro: João Vítor Gobi (SP)

Assistentes: Denis Matheus Afonso Ferreira e Izabele de Oliveira (ambos de SP)

VAR: Douglas Schwengber da Silva (RS)

Transmissão: ESPN/Disney+

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