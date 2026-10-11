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Série B Sport visita Atlético-GO de olho no G-6 da Série B; veja onde assistir e escalações Em caso de vitória longe do Recife e tropeço do CRB na rodada, Leão entra na zona de playoffs do acesso

A entrada no G6 ainda não depende única e exclusivamente de si, mas em caso de resultado positivo neste domingo (11), em Goiânia, o Sport pode dar um importante passo na luta pelo acesso à Série A. Às 16h10, o Rubro-negro tem duelo de seis pontos contra o Atlético-GO, no Antônio Accioly, pela 33ª rodada da Segunda Divisão do futebol brasileiro.

Para entrar na zona de playoffs, a matemática é simples: além de bater o Dragão, o time dirigido por Mariano Soso precisa secar o CRB, que entra em campo no dia seguinte, diante do Fortaleza, em Maceió.

Atualmente, o Sport é o oitavo colocado, com 50 pontos. O clube pernambucano tem dois pontos a menos que o Atlético-GO, que fecha o G6. O CRB, por outro lado, está entre as duas equipes na tabela, com 51 pontos, e derrotou o Dragão na quarta-feira por 3x1, no Rei Pelé.

No Sport, o discurso é de pés no chão diante da crescente que a equipe vem demonstrando nesta reta final de campeonato. O Rubro-negro soma duas vitórias seguidas, diante de Athletic-MG e São Bernardo.

“Nessa reta final, as coisas vão se afunilando e tendem a ser definidas ali nos últimos jogos. Creio que até a última rodada vai ter muita coisa ainda para acontecer. É ir jogo a jogo, acho que uma coisa que colocamos em mente é que cada jogo é uma final. Não consigo fazer uma projeção daqui até a última rodada”, falou o centroavante Neto Pessoa.

Mudanças

Destaque do Sport nos últimos jogos, com três gols em três partidas, Neto Pessoa também projetou o confronto contra o Dragão. Segundo o atacante, a atenção do time tem que ser redobrada para não ceder espaços para o elenco dirigido por Roger Silva.

“É uma equipe muito forte, principalmente em seus domínios. A gente sabe que o clima de lá também é um pouco seco e temos que estar preparados pra isso. O Atlético não está ali (no G6) à toa, é uma equipe madura, que tem jogadores rápidos. Temos que ter cuidado com os contra-ataques, ficar bem fechados. Mas é o que falei, não tem como escolher adversário. Se quisermos lutar por um sonho, o acesso, temos que vencer”, enfatizou.

Em Goiânia, Neto Pessoa deve ser titular no comando do ataque mais uma vez. Uma mudança forçada na equipe será na lateral esquerda. Na rodada passada, Raí Lopes recebeu o terceiro amarelo e será baixa. Com isso, Edson Lucas assume a posição.

Na cabeça de área, Mariano Soso contará com o retorno de Biel, depois de o jogador cumprir suspensão perante o São Bernardo. O treinador ainda terá as voltas de Diego Hernández e Fernando Sobral, recuperados de uma lombalgia, e Marlon Douglas, que vinha tratando uma lesão na coxa.

Ficha técnica

Atlético-GO

Paulo Vitor; Ewerthon, Adriano Martins, Júnior Barreto e Guilherme Lopes; Netinho, Peixoto e Henrique Freitas (Guilherme Marques); Gustavo Maia, João Pedro e Geovany Soares. Técnico: Roger Silva.

Sport

Thiago Couto; Claudinho, Marcelo Benevenuto, Marcelo Ajul e Edson Lucas; Fernando Sobral, Patrick de Paula (Biel) e Juan Alano (Diego Hernández); Chrystian Barletta, Carlos de Pena (Marlon Douglas) e Neto Pessoa. Técnico: Mariano Soso.

Local: Antônio Accioly (Goiânia/GO)

Horário: 16h10

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ)

Assistentes: Alex Sandro Quadros Thome (RR) e Daniel Henrique da Silva Andrade (DF)

VAR: Alexandre Vargas Tavares de Jesus (RJ)

Transmissão: ESPN/Disney+, SportyNet e Rede TV



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