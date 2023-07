Sport visita Atlético-GO, nesta sexta (14), pela Série B 2023

A- A+

Leia também

• Acesso faltando cinco rodadas? Eduardo traça plano para o Sport na Série B

• Sport retoma certificado de clube formador

Há pouco mais de um mês, o Sport ocupa uma das vagas do G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. Poderia ter sido por mais tempo, caso não tivesse ficado as duas primeiras rodadas sem jogar por conta dos compromissos pelas finais do Campeonato Pernambucano (contra o Retrô) e da Copa do Nordeste (diante do Ceará). O foco, porém, não é quando entrou, mas sim que não saiu mais. Chegou a figurar na liderança e, hoje, está em terceiro, com 32 pontos. Independente do resultado desta noite, no confronto perante o Atlético-GO, no Antônio Accioly, os rubro-negros continuarão lá. Só que isso não minimiza a sede pela vitória. O que mais o Leão quer é criar “gordura” para antecipar o objetivo do acesso e sonhar ainda mais alto, pensando em título nacional.



O lateral-direito Eduardo faz parte do grupo dos otimistas. Tanto que, para ele, o Sport tem condições de conseguir o acesso de forma antecipada. “Temos que ficar sempre entre os quatro. Não podemos sair. É preciso somar pontos para se distanciar do quinto”, pregou. A distância para o clube que ocupa essa posição, o Vitória, é de quatro pontos.



Para seguir aumentando a diferença, os rubro-negros terão que acabar com um jejum de 10 anos sem vencer o Atlético fora de casa. O último e único triunfo perante o Dragão, em Goiânia, foi em 2012, pela Série A, por 1x0. No duelo, a equipe não terá mais uma vez o meia Jorginho, que se recupera de uma lesão na coxa.



O Sport já ficou sem o camisa 10 em cinco jogos nesta Série B. Venceu uma, empatou duas e perdeu duas, com aproveitamento de 41%. Novamente sem o armador, a tendência é que Juan Xavier seja o substituto.



Embalado e disciplinado



O Sport é o clube mais disciplinado da Série B, com menos faltas e cartões recebidos. Ao todo, cometeu 175 infrações em 16 jogos, uma média de quase 11 por compromisso. O Novorizontino, por outro lado, é quem mais fez, com 287.



Nos cartões, o Sport também mostra que dá menos trabalho aos árbitros. O clube tem 18 amarelos e nenhum vermelho. A Ponte Preta, por exemplo, lidera o ranking, com 57. De expulsões, o topo é do Avaí, com oito.



Ronaldo e Fábio Matheus, com três cartões amarelos cada, foram os mais penalizados do Sport. Felipinho e Alisson Caetano, com dois cada, vem logo atrás, com outros nomes tendo apenas uma advertência até o momento. O zagueiro Rafael Thyere, por exemplo, não tomou qualquer cartão na Série B.



Ficha técnica



Atlético-GO



Ronaldo; Rodrigo Soares, Lucas Gazal, Heron e Jefferson; Renato, Bruno Tubarão e Shaylon; Kelvin, Gustavo Coutinho e Luiz Fernando. Técnico interino: Anderson Gomes



Sport

Renan; Eduardo, Rafael Thyere, Sabino e Igor Cariús; Ronaldo Henrique, Fábio Matheus, Juan Xavier, Edinho e Luciano Juba; Vagner Love. Técnico: Enderson Moreira



Local: Antônio Accioly (Goiânia/GO)

Horário: 21h30

Árbitro: João Vitor Gobi (SP). Evandro de Melo Lima e Leandro Matos Feitosa (ambos de SP).

Transmissão: SporTV, Premiere FC

Veja também

Náutico Marchiori analisa diferença entre dois tempos do Náutico e valoriza torcida: "Jogo inteiro conosco"