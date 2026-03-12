Sport visita Cerrado e marca retorno do clube ao basquete profissional; saiba onde assistir

A- A+

O Sport visita o Cerrado Basquete, equipe de Brasília, nesta quinta-feira (12), pela primeira rodada da Liga de Basquete Feminino (LBF), às 19h30. Além da estreia na competição, o confronto marca o retorno do projeto profissional do clube na modalidade, que já rendeu título nacional ao Leão.

Fora do campeonato desde 2022, o clube retorna à principal competição do basquete brasileiro. A prioridade do Rubro-negro foi valorizar o cenário local da bola laranja, investir nos retornos de atletas pernambucanas e na valorização de atletas da base.

Treinador do Sport para a temporada, Luiz 'Lula' Miranda falou sobre o processo de formulação do elenco.



"A nossa volta marca a repatriação de algumas atletas da nossa base, que estavam jogando em outras equipes, inclusive na LBF, então, voltam com mais experiências e mesmo sendo novas, elas estão voltando para casa e consolidando o nosso projeto, então a nossa volta ela mostra muito a cara das atletas", Lula Miranda, treinador de basquete do Sport.

Retornando o projeto após seis anos, o profissional ainda falou sobre o sentimento de reativar a equipe profissional e jogar nos principais palcos do basquete brasileiro.

"Estamos muito felizes com a nossa volta, sabendo da tradição do basquete feminino rubro-negro dentro dessa competição, é muito importante a nossa volta à LBF, que é uma liga de referência, a principal competição dentro do nosso país e, lógico, promovendo o basquete feminino", refletiu o comandante leonino.

Liderança

Dentro de quadra, o Sport contratou e terá a presença da ala Mayara Leôncio, também conhecida com Mayara Pitbull. Experiente atleta de 28 anos e com passagens por importantes equipes do Brasil, como o São José, que foi terceiro colocado em 2025, a atleta elogiou o projeto rubro-negro, que segundo ela, está pensando num sucesso futuro.

"Me identifico muito com projetos assim, que têm essa ambição de dar continuidade a um processo. Enxergo como uma boa iniciativa de estar começando de degrau por degrau, de baixo, recrutando as meninas mais novas da casa para depois pensarem em algo maior", começou a analisar Mayara Pitbull.

"Estão pensando primeiro na estrutura ao redor e eu vejo isso com muita gratidão pelo basquetebol feminino no geral. São poucas pessoas que têm essa visão. Entendo que estão retomando da maneira correta, investindo na base, dando continuidade no projeto ano após ano, acredito que é a intenção do clube", concluiu a jogadora.

Histórico

Com tradição na modalidade, as Leoas do Basquete possuem um histórico relevante na competição. O Sport foi campeão invicto da LBF na temporada 2012/2013, sendo até hoje a única equipe a conquistar o título sem sofrer derrotas, e voltou a figurar entre os protagonistas ao alcançar o vice-campeonato na temporada 2013/2014.

Cerrado x Sport - saiba onde assistir

Data: 12/03

Local: SESC Ceilândia (Brasília/DF)

Transmissão: ESPN

