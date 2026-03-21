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Série B Sport visita Cuiabá pela estreia da Série B; veja onde assistir e escalações Rubro-negro entra em campo na Arena Pantanal às 20h30 deste sábado (21)

Com a desconfiança do torcedor, o Sport dá o start na principal competição da temporada na noite deste sábado (21), longe do Recife. Às 20h30, o Rubro-negro vai até Mato Grosso, onde encara o Cuiabá, na Arena Pantanal, pela rodada de estreia da Série B do Campeonato Brasileiro.

O Leão retorna ao certame, após passagem melancólica pela elite do futebol nacional no ano passado. Diante do Dourado, inclusive, o Sport tenta por fim à uma sequência de 19 partidas sem triunfar em torneios nacionais. A última vitória foi sobre o Corinthians, em setembro de 2025.

Momento instável

Depois de faturar o título pernambucano sobre o Náutico, o Sport jogou um balde de água fria sobre o torcedor, na última terça-feira, ao ser eliminado na quarta fase da Copa do Brasil diante do Athletic-MG, em plena Ilha do Retiro. O revés por 3x1 pôs fim à invencibilidade de dez jogos do técnico Roger Silva no comando da equipe. Mais do que isso, escancarou as más apresentações que vinham sendo ignoradas por conta da sequência invicta.

Em meio à pressão do torcedor pela troca do comando técnico, Roger tem a confiança da diretoria. Entretanto, os jogos com Cuiabá, pela Segundona, e Jacuipense, pela Copa do Nordeste, podem ser determinantes para o futuro do treinador na Ilha do Retiro.

Desfalques

Para o compromisso perante o Dourado, inclusive, Roger terá que lidar com uma série de desfalques que compõem a formação considerada titular. As principais mudanças acontecerão no miolo de zaga. Enquanto Marcelo Ajul se recupera de uma contratura muscular sofrida conra o Athletic, Marcelo Benevenuto sentiu o músculo posterior da coxa no mesmo jogo. Ramon Menezes e Zé Marcos serão acionados.

Já no ataque, Chrystian Barletta foi mais um a deixar a partida da Copa do Brasil com dores e também será ausência na capital mato-grossense. O camisa 30 está entregue ao departamento médico após ter constatada uma lesão na anterior da coxa. Acionado no meio no último jogo, Gustavo Maia pode ser o substituto.

Quem também não estará em Cuiabá é o atacante Gustavo Coutinho. Além de estar lesionado e com previsão de volta aos gramados para daqui a duas semanas, o centroavante está próximo de deixar o Rubro-negro para defender o Atlético-GO por empréstimo.

Cuiabá

Eliminado do Estadual nas quartas de final e da Copa do Brasil ainda na segunda fase, o Cuiabá teve tempo de sobra para se preparar para o duelo com o Sport. A última vez que o Dourado entrou em campo foi em 4 de março. Na ocasião, caiu nos pênaltis para o Santa Catarina, pelo mata-mata nacional.

Ficha técnica

Cuiabá

João Carlos; Nino Paraíba, Vitor Mendes, Luís Soares, Calebe e Marlon; Pepê, Raul e Rodrigo Rodrigues; Kauan Cristtyan e Vinícius Peixoto. Técnico: Eduardo Barros.

Sport

Thiago Couto; Augusto Pucci, Ramon Menezes, Zé Marcos e Felipinho; Zé Gabriel, Zé Lucas e Yago Felipe; Gustavo Maia, Zé Roberto e Iury Castilho. Técnico: Roger Silva.

Local: Arena Pantanal (Cuiabá/MT)

Horário: 20h30 (de Brasília)

Árbitro: Maguielson Lima Barbosa (DF)

Assistentes: Daniel Henrique da Silva Andrade e Lehi Sousa Silva (ambos do DF)

VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

Transmissão: ESPN e Disney+

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