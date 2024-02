A- A+

SPORT Sport visita o Itabaiana em busca de uma arrancada na Copa do Nordeste Partida acontece nesta quarta-feira (14), às 19h, no Estádio Batistão, em Sergipe

O Sport se prepara para mais um desafio na Copa do Nordeste, desta vez, contra o Itabaiana-SE, no Estádio Batistão, às 19h desta quarta-feira (14). Atualmente na quinta posição do Grupo A, com três pontos, a partida é muito importante para que o Leão consiga uma arrancada para se deslocar dos demais na classificação. Já o adversário, que ocupa a mesma colocação, só que no Grupo B, e tenta conquistar, dentro de casa, mais um triunfo para chegar à segunda vitória no Nordestão.

Após o desempenho irregular nas primeiras partidas da temporada, pouco a pouco, o Sport retoma a boa forma. Apesar da derrota na estreia do Nordestão para o Bahia, na segunda rodada, a equipe comandada por Mariano Soso não deixou a desejar e bateu o Treze por 3 a 1 na última sexta-feira (9).

Um dos dessa retomada à boa forma foi a promessa Pedro Lima que, pouco a pouco, vem conquistando a titularidade na lateral direita do Sport. Ao todo, já são quatro jogos e dois gols na temporada para o atleta de 17 anos. Para a partida de logo mais, o jogador vê, mais uma vez, um confronto complicado para o Leão.

"Acredito que não vai ser um jogo fácil, porque é Copa do Nordeste e todo jogo é difícil. Conseguimos uma vitória (contra o Treze), mas a gente vai continuar trabalhando e estudando para conseguir chegar o mais pronto possível para o jogo (diante do Itabaiana) e conseguir os três pontos ", afirmou.

Para o jogo de logo mais, Pedro Lima deve ser novamente titular. Além dele, o volante Fábio Matheus e o meia Alan Ruiz também devem retornar à equipe titular após começarem no banco contra o Treze.

Ficha técnica

Itabaiana: Matheus Pellegrini, Chiquinho Alagoano, Rony, Thiago Papel e Kauã; Matheus Prado, Vitão, Pedro Henrique (Léo Carvalho) e Marcelinho; Gustavo e Formiga. Técnico: Ailton Silva

Sport: Caíque França; Pedro Lima, Rafael Thyere, Luciano Castán e Felipinho; Felipe, Fábio Matheus e Alan Ruiz; Romarinho, Gustavo Coutinho e Fabricio Domínguez. Técnico: Mariano Soso.

Local: Estádio Batistão (Aracajú/SE)

Horário: 19h

Árbitro: Leonilson Fernandes Trigueiro Filho (RN)

Assistentes: Lorival Candido das Flores (RN); Reinaldo de Souza Moura (RN); Eloane Goncalves Santos (SE)

Transmissão: Nosso Futebol e DAZN



