Sport visita o Salgueiro de olho em liderança do Pernambucano

Uma maratona aguarda o Sport neste início de temporada. Em um mês, o clube fará 10 partidas, envolvendo compromissos pelo Campeonato Pernambucano e Copa do Nordeste. O primeiro dos desafios é nesta terça (17), contra o Salgueiro, no Cornélio de Barros, pelo Estadual. Confronto que pode colocar a equipe na liderança. Para isso, porém, vai ser preciso melhorar a pontaria.



Mesmo com a vitória passada diante do Petrolina, por 2x0, pelo Estadual, o técnico Enderson Moreira ficou na bronca com o desempenho ofensivo do time. "Como treinador profissional, não me lembro da minha equipe ter perdido tantos gols. Perdemos gol embaixo da barra. Impressionante. Foram pelo menos três, quatro oportunidades perdidas", citou o técnico. A que mais chamou atenção foi a de Matheus Vargas. Na pequena área, com o gol aberto, o atleta mandou a bola para fora.



Para mudar esse cenário, o Sport aposta no faro de gol de Vagner Love, que marcou diante do Petrolina ao sair do banco. Contra o Salgueiro, o atleta pode iniciar o jogo, ao lado de Gabriel Santos, que também balançou as redes perante os sertanejos.



“Fico feliz de jogar ao lado dele. É um cara experiente e tem me ajudado bastante. Até brinquei depois do jogo que esperava fazer tabelinha com ele e fui abençoado com um gol também. A sensação foi boa”, afirmou Gabriel sobre Love. Os rubro-negros estão na quarta posição, com quatro pontos, e podem pegar o topo do torneio, atualmente com o Retrô, com seis.





Duelo de invictos



O Sport tem uma vitória e um empate no Pernambucano. Desempenho idêntico ao do Salgueiro, que venceu em casa a Maguary por 1x0, na estreia, e empatou em 2x2 com o Petrolina, no Paulo Coelho. A equipe é comandada pelo técnico Marcelo Tamandaré, ex-jogador do Carcará e com passagens também pelo Leão e Santa Cruz.



Instalação em fase final



O Sport começou a colocar a segunda remessa de cadeiras na Ilha do Retiro, do primeiro até o décimo degrau. Nesta etapa, a previsão é que as 2.581 unidades sejam encaixadas no setor até o início de fevereiro. O espaço que diz respeito ao 11º até o último degrau já havia tido os 2.800 assentos inseridos.



“Já temos todas as cadeiras que encomendamos conosco aqui no clube e projetamos em pouco tempo poder colocar todas elas. Estamos finalizando também a concretagem do lado oposto aos que os assentos começaram a ser instalados. Falta bem pouco, mas não será algo que vai atrapalhar o nosso cronograma”, detalhou o gestor de engenharia do Sport, Luciano Moura.

Ficha técnica

Salgueiro

Cesar Tanaka; Marcelo, Gustavo Silva, Luis Eduardo e Denilton; Anderson Recife, Hebert e Pedro Talisca; Palominha, Odilávio e Wellington Melo. Técnico: Marcelo Tamandaré

Sport

Renan; Eduardo, Rafael Thyere, Sabino e Luciano Juba; Fabinho, Ronaldo Henrique, Matheus Vargas e Edinho; Vagner Love (Wanderson) e Gabriel Santos. Técnico: Enderson Moreira

Local: Cornélio de Barros (Salgueiro/PE)

Horário: 20h

Árbitro: José Woshington da Silva. Assistentes: Dhiego Cavalcanti Pereira e Ricardo Jorge Nunes dos Santos Junior

