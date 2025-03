A- A+

Copa do Nordeste Sonolento, Sport perde para o Vitória e sai da liderança do Grupo A do Nordestão Rubro-negro volta as atenções agora para a final do Campeonato Pernambucano, diante do Retrô

Com uma atuação sonolenta, o Sport foi superado pelo Vitória, por 1x0, no Barradão, em duelo válido pela sexta rodada da Copa do Nordeste, na noite desta quarta-feira (19). Apesar de estar classificado de forma antecipada, o Rubro-negro pernambucano foi ultrapassado pelo rival baiano na tabela.

Agora, o Leão da Ilha do Retiro é o segundo colocado, com 12 pontos, enquanto o Leão da Barra chegou aos 14 pontos e assumiu a liderança a uma rodada do fim da primeira fase.

No sábado (22), diante do Retrô, na Arena de Pernambuco, Pepa e companhia voltam a entrar em campo pelo primeiro jogo da final do Pernambucano.

O jogo

Com a classificação garantida, o Sport entrou em campo com um time misto. Aliás, com Gonçalo Paciência e Pablo entregues ao departamento médico, Pepa promoveu a estreia do jovem Arthur Sousa no comando do ataque. Na cabeça de área, Du Queiroz também atuou pela primeira vez com a camisa rubro-negra.

Poupando jogadores de olho na final do Baiano, o Vitória também entrou com uma equipe modificada. Assim, o primeiro tempo foi de poucas emoções no Barradão. Com pouca criatividade de ambos os lados nas tentativas pelo meio, as equipes apostavam nas jogadas pelos lados, mas sem sucesso.

Nos minutos finais, o Leão da Barra aumentou o ímpeto e abriu o placar na bola parada. Hugo cobrou falta e Carlinhos finalizou errado. Na sequência, a zaga do Sport afastou mal e a bola sobrou para Janderson. Livre, o atacante encheu o pé para estufar as redes de Caíque França, aos 46.

Como resposta, no lance seguinte, o Sport quase chegou ao empate. Cariús bateu firme da entrada da área, mas a tentativa desviou no caminho e passou perto da meta de Gabriel.

Para o segundo tempo, Pepa apostou na conversa para mudar a postura da equipe e retornou do intervalo sem mudanças. O Vitória, por sua vez, voltou determinado a ampliar o placar e encurralou os pernambucanos nos minutos iniciais. Primeiro, Pepê não aproveitou rebote de Caíque França e furou o chute. Em seguida, Fabri puxou contra-ataque e serviu Carlinhos, que chutou com desvio.

Sem criação, Pepa passou a lançar peças consideradas titulares no jogo. Entre elas, Lucas Lima e Sérgio Oliveira. Passando a rondar com mais frequência o setor defensivo adversário, o Sport ficou perto do empate em duas oportunidades. Aos 36 minutos, Lucas Lima cobrou escanteio da esquerda e Igor Cariús cabeceou para defesa de Gabriel. Seis minutos depois, foi a vez de Chrystian Barletta ficar no quase. Retornando de lesão, o camisa 30 recebeu na ponta direita e bateu colocado, carimbando a trave direita.

Ficha do jogo

Vitória 1

Gabriel; Claudinho (Raúl Cáceres), Lucas Halter, Zé Marcos e Hugo; Ronald, Ricardo Ryller (Thiaguinho) e Pepê (Willian Oliveira); Gustavo Mosquito, Janderson (Fabri) e Carlinhos (Lucas Braga). Técnico: Thiago Carpini.

Sport 0

Caíque França; Hereda, João Silva, Lucas Cunha e Igor Cariús; Rivera (Sérgio Oliveira), Du Queiroz e Fabricio Domínguez (Lucas Lima); Gustavo Maia (Romarinho), Carlos Alberto (Chrystian Barletta) e Arthur Sousa (Lenny Lobato). Técnico: Pepa.

Local: Barradão (Salvador/BA)

Árbitro: Antônio Dib Moraes de Sousa (PI)

Assistentes: Alisson Lima Damasceno e Mauro Cézar Evangelista de Sousa (ambos do PI)

Gols: Janderson, aos 46' do 1T (VIT)

Cartões amarelos: Willian Oliveira, Raúl Cáceres (VIT) Hereda, Sérgio Oliveira (SPT)

