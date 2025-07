Sport arranca empate contra o Vitória com dois gols de Romarinho

A- A+

Um jogo de muita valentia e um sopro de esperança. Nesta quarta-feira (23), o Sport marcou duas vezes com Romarinho e conseguiu arrancar um empate em 2x2 contra o Vitória, em pleno Barradão, em Salvador. O time pernambucano voltou a pontuar após quase dois meses, mas segue sem vencer na Série A.

Num duelo de equipes pressionadas, os times se lançaram ao ataque. Porém, o gramado encharcado e a falta de velocidade nos passes transformou o jogo em um embate de bolas áreas e chutes de fora.

O time mandante até ensaiava uma blitz inicial, mas foi o Sport que mostrou perigo primeiro, aos seis, com Derik de cabeça, mas que Lucas Arcanjo defendeu.

O Vitória respondeu atacando nas costas de Matheus Alexandre com Lucas Braga, que só escorou de cabeça para Matheuzinho, completamente livre, mas o arremate foi amortecido pela defesa e ficou com Caíque França.

A resposta pernambucana veio na sequência. Em jogada pela direita, Derik acabou recebendo dentro da área e serviu para Igor Cariús um pouco mais atrás, o lateral-esquerdo soltou a perna direita e mandou perto da trave adversária.

A chuva apertava ao longo do primeiro tempo e esfriava o jogo. Mas aos 36 minutos, o Sport teve um raro lance de contra-ataque. Ignacio Ramírez recebeu em profundidade, limpou a defesa e finalizou, Lucas Arcanjo bateu roupa e Zé Lucas quase aproveitou o rebote, mas Lucas Halter afastou.

Aos 39, quase o Vitória abriu o placar. Erick recebeu com espaço e experimentou de muito longe, a bola variou até chegar no gol de Caíque França e explodiu no travessão.

No último lance do primeiro tempo, já nos acréscimos, o Sport chegou mais uma vez com perigo. Lucas Lima levantou na área, Ramon ganhou na altura, mas mandou para fora.

Etapa final

Com a volta do intervalo, o time mandante tentou logo cedo. Baralhas venceu no corpo, pegou o rebote na meia-lua e arriscou, a bola foi no centro do gol e Caíque França ficou com ela.

Não demorou para o Sport responder. Aos cinco, o Leão trocou passes na entrada da área e acabou ficando com Zé Lucas, o garoto arriscou e obrigou Lucas Arcanjo a defender de mão trocada.

Mas aos oito o Sport pagou pelo seu próprio erro. Matheusinho errou passe na saída de bola, que gerou várias finalizações do Vitória até a bola ser servida para Erick e o cria do Náutico não perdoou, superando Caíque França e abrindo o placar.

O Leão pernambucano sentiu o golpe e quase levou outro. Desajustado na defesa, Renato Kayzer recebeu no mano a mano, deu um lindo drible da vaca e arriscou, mas Caíque salvou.

O Sport só voltou aos trilhos aos 17 minutos, com jogada individual de Matheusinho, que acabou parando no goleiro adversário.

Aos 25, Baralhas tentou novamente. O volante arriscou com força, mas o goleiro conseguiu espalmar para cima.

Trocação

Já se aproximando do fim, o Sport lançou suas últimas cartas. Na pressão, Lucas Lima mandou por cima e Ramon subiu, mais uma vez, Lucas Arcanjo foi bem.

No jogo de trocação, o Vitória teve outras chances. Recebendo só, Renzo López tentou mandar para o gol, mas Caíque segurou.

Aos 43, um lance improvável. Romarinho pegou rebote do escanteio e tentou, a defesa defendeu parcialmente, no momento que Maykon Jesus tentou afastar, a bola voltou no atacante pernambucano e morreu no fundo das redes.

Mas aos 48, um grande susto. O Vitória partiu para pressionar e encontrou o gol rapidamente. Ronald cruzou no segundo pau, Renzo López subiu e desempatou.

Restavam poucos segundos e o time do Sport precisava apostar tudo que tinha. Matheusinho foi acionado, conseguiu limpar os adversários e cruzou, a bola caiu no primeiro pau para o pequeno Romarinho desviar e deixar tudo igual. Pontinho suado no Barradão.



Ficha Técnica



Vitória 2

Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Lucas Halter, Zé Marcos, Maykon Jesus; Gabriel Baralhas, Willian Oliveira (Ricardo Ryller) e Matheuzinho (Ronald) ; Erick (Fabri), Renato Kayzer (Renzo López) e Lucas Braga (Felipe Cardoso). Técnico: Fábio Carille.

Sport 2

Caíque França; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon e Igor Cariús; Rivera (Paciência), Zé Lucas (Hyoran) e Lucas Lima (Romarinho); Derik, Ignacio Ramírez (Matheusinho) e Barletta (Atencio). Técnico: Daniel Paulista.

Local: Estádio do Barradão (Salvador/Bahia)

Árbitro: Lucas Canetto Bellote (SP)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon e Miguel Cataneo (ambos SP)

VAR: Marcio Henrique de Gois (SP)

Cartões amarelos: Derik, Zé Lucas, Barletta (S) Zé Marcos, Erick, Baralhas e Renzo López (V)

Gols: Erick aos 8 do 2T e Renzo López aos 48 do 2T (V) Romarinho aos 43 e 54 do 2T (S)



