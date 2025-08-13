A- A+

Futebol Sport busca primeira vitória como mandante na Série A para quebrar maior jejum do século Leão está 11 jogos sem comemorar um triunfo atuando em casa, somando compromissos pelo Brasileirão, Copa do Nordeste e Campeonato Pernambucano

Empolgado após conquistar a primeira vitória na Série A do Campeonato Brasileiro, celebrada no 1x0 diante do Grêmio, no Rio Grande do Sul, o Sport tem como meta agora acabar com outra sequência negativa: a do maior período sem comemorar um triunfo jogando como mandante no século atual.





O Sport está há 11 jogos seguidos sem vencer em casa. A última vez foi pelo Campeonato Pernambucano, no dia 7 de março, ao bater o Santa Cruz por 2x0. De lá para cá, o Leão teve mais 11 compromissos em seu reduto, acumulando apenas tropeços.

A sequência negativa começou quando o Sport perdeu por 1x0 para o Altos, na rodada final da fase de grupos da Copa do Nordeste. Depois, o Leão foi derrotado por 2x1 para o Retrô, no duelo de volta da final do Campeonato Pernambucano. Nos pênaltis, porém, a equipe superou a Fênix e levou o título.

Veio o Brasileirão e o jejum só aumentou. Foram quatro derrotas, caindo para Palmeiras (2x1), RB Bragantino (1x0), Cruzeiro (4x0) e Botafogo (1x0). Além disso, empates perante Fortaleza (0x0), Internacional (1x1), Bahia (0x0) e Santos (2x2).

Além disso, o Sport também ficou no empate sem gols diante do Ceará, nas quartas de final do Nordestão. Nas penalidades, o Vozão eliminou o Leão.

Equilíbrio

Jogando como mandante, o Sport tem um histórico equilibrado diante do São Paulo. São oito vitórias para cada lado e nove empates. No duelo mais recente em solo pernambucano, os paulistas ganharam por 2x0, no confronto de ida das oitavas de final da Copa do Brasil de 2023.

Veja também