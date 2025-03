A- A+

Retrospecto desfavorável Sport: como visitante, o Leão pernambucano venceu o Vitória-BA apenas quatro vezes em 23 jogos Último triunfo em Salvador aconteceu em 2017, pela Série A do Campeonato Brasileiro

O Sport entra em campo nesta quarta-feira (19) para enfrentar o Vitória-BA, pela sétima rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste. A partida será disputada no estádio Barradão, em Salvador, com início às 21h30.

Já classificado antecipadamente para a próxima fase, o Leão pernambucano lidera o Grupo A, mas terá um duelo complicado contra a equipe baiana.

Além do equilíbrio técnico entre as duas equipes, o Sport carrega um retrospecto desfavorável jogando como visitante em Salvador.

Em 23 confrontos disputados na capital baiana, o Sport venceu apenas quatro vezes, enquanto o Vitória saiu vitorioso em 15 oportunidades. Outros quatro jogos terminaram empatados.

O último triunfo rubro-negro no Barradão aconteceu em 2017, quando venceu por 2x1, pela Série A, com gols de Diego Souza e Reinaldo.

Além do tabu fora de casa, o Sport também busca encerrar um jejum contra o Vitória. O time pernambucano não vence o adversário desde 2019.

Nos últimos quatro encontros, foram dois empates e dois triunfos do time baiano. O duelo mais recente aconteceu na penúltima rodada da Série B de 2023, quando o Vitória venceu por 1x0, com gol de Osvaldo.

18/11/2023 – Vitória 1x0 Sport (Série B 2023)

19/07/2023 – Sport 1x2 Vitória (Série B 2023)

01/02/2020 – Sport 1x1 Vitória (Copa do Nordeste 2020)

03/10/2019 – Vitória 2x2 Sport (Série B 2019)

08/06/2019 – Sport 3x1 Vitória (Série B 2019)

