Futebol Sport vive expectativa de contar com dupla para encarar o Flamengo Rivera e Lucas Lima se machucaram contra o Internacional e perderam o duelo com o Mirassol

Com o rebaixamento cada vez mais iminente, o Sport inicia a preparação para mais um jogo da Série A com dúvidas na equipe. Fora no revés contra o Mirassol, o volante Rivera e o meio-campo Lucas Lima ainda são dúvidas para visitar o Flamengo, no próximo sábado (1º), às 21h, no Maracanã, pela 31ª rodada.

Os dois atletas se machucaram na partida contra o Internacional, no Beira-Rio, e deixaram o duelo ainda durante o intervalo. Enquanto o cabeça de área trata uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda, o camisa 10 se recupera de um edema no músculo adutor da coxa direita.

Com a ausência da dupla, inclusive, o Sport foi escalado para encarar o Mirassol com um meio-campo inédito. Vale lembrar que Zé Lucas está servindo a seleção brasileira sub-17, que vai disputar a Copa do Mundo da categoria, em novembro, no Catar. Assim, Daniel Paulista escalou o Leão com Lucas Kal, Pedro Augusto e Sérgio Oliveira.

Um outro desfalque certo para o final de semana é o atacante Matheusinho. O atleta foi expulso no último final de semana, e terá que cumprir suspensão automática. Léo Pereira e Chrystian Barletta devem brigar pelo espaço no setor.

