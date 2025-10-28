Ter, 28 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça28/10/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Futebol

Sport vive expectativa de contar com dupla para encarar o Flamengo

Rivera e Lucas Lima se machucaram contra o Internacional e perderam o duelo com o Mirassol

Reportar Erro
Rivera, volante do SportRivera, volante do Sport - Foto: Paulo Paiva/SCR

Com o rebaixamento cada vez mais iminente, o Sport inicia a preparação para mais um jogo da Série A com dúvidas na equipe. Fora no revés contra o Mirassol, o volante Rivera e o meio-campo Lucas Lima ainda são dúvidas para visitar o Flamengo, no próximo sábado (1º), às 21h, no Maracanã, pela 31ª rodada.

Os dois atletas se machucaram na partida contra o Internacional, no Beira-Rio, e deixaram o duelo ainda durante o intervalo. Enquanto o cabeça de área trata uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda, o camisa 10 se recupera de um edema no músculo adutor da coxa direita. 

Leia também

• Sport x Mirassol: CBF divulga áudio do VAR na expulsão polêmica de Matheusinho

• Diferença atual para fora do Z-4 poderia rebaixar Sport em jogo atrasado contra Flamengo

• Presidente do Sport aguarda conversa com Daniel, mas garante técnico: "Segue comandando"

Com a ausência da dupla, inclusive, o Sport foi escalado para encarar o Mirassol com um meio-campo inédito. Vale lembrar que Zé Lucas está servindo a seleção brasileira sub-17, que vai disputar a Copa do Mundo da categoria, em novembro, no Catar. Assim, Daniel Paulista escalou o Leão com Lucas Kal, Pedro Augusto e Sérgio Oliveira. 

Um outro desfalque certo para o final de semana é o atacante Matheusinho. O atleta foi expulso no último final de semana, e terá que cumprir suspensão automática. Léo Pereira e Chrystian Barletta devem brigar pelo espaço no setor.  

Reportar Erro

Veja também

Newsletter