Sport vive expectativa de ter retornos contra a Ponte Preta

Passado o empate com o Avaí, o elenco do Sport já se prepara para mais um compromisso pela Série B do Campeonato Brasileiro. Na próxima segunda-feira (9), o Leão recebe a Ponte Preta, às 20h, na Ilha do Retiro, pela 31ª rodada. E para a partida, o técnico Enderson Moreira vive a expectativa de contar com retornos importantes.

Depois de se lesionar contra o ABC, o lateral-direito Eduardo esteve fora das últimas duas partidas do Sport na Segundona. Acompanhado de perto pelo departamento médico rubro-negro, ele segue tratando uma lesão na coxa e pode ser uma novidade entre os relacionados.

O retorno dele, inclusive, seria um alento para Enderson. Isso porque Roberto Rosales foi convocado mais uma vez para defender as cores da Venezuela e ficará de fora dos jogos perante Ponte e Juventude, respectivamente. Outra possibilidade é Ewerthon ser acionado entre os titulares.

Quem também pode voltar aficar à disposição é Ronaldo Henrique. O volante foi ausência diante do Avaí para tratar uma pubalgia. Com uma semana até o próximo jogo, há a possibilidade do cabeça de área ser opção contra os paulistas.

Reforço garantido

Um jogador que tem volta certa no duelo da Ilha do Retiro é o meia Alan Ruiz. O argentino foi baixa contra o Avaí, após levar o terceiro amarelo diante do Londrina. O camisa 8, contudo, deve iniciar a partida frente a Ponte Preta no banco de reservas.

