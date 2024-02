A- A+

Sport Sport vive jejum diante do Fortaleza, mas tem retrospecto favorável quando mandante do duelo Encontro de leões acontece nesta quarta-feira (21), às 21h30, na Arena de Pernambuco, pelo Nordestão

Com a classificação antecipada às semifinais do Campeonato Pernambucano, o Sport foca única e exclusivamente no confronto diante do Fortaleza, marcado para esta quarta-feira (21), às 21h30, na Arena de Pernambuco, pela quarta rodada da Copa do Nordeste. O adversário, aliás, tem sido uma pedra no sapato rubro-negro nos últimos encontros.

Apesar do Sport ter mais vitórias na somatória dos encontros contra o Leão do Pici, a equipe cearense vem colecionando motivos para celebrar perante o adversário pernambucano. Nas cinco partidas recentes entre ambos, o Fortaleza soma quatro jogos de invencibilidade: são três vitórias do Fortaleza e um empate. A última vitória do Rubro-negro aconteceu pelo Brasileiro de 2020.

A última vez que as equipes se enfrentaram foi na decisão da Copa do Nordeste de 2022. Na oportunidade, após empate em 1x1 na Arena de Pernambuco, o Fortaleza derrotou o Sport por 1x0, na Arena Castelão, e faturou o título da competição regional.

Atualmente com o Fortaleza vivendo um melhor momento no cenário nacional, o técnico do Sport, Mariano Soso, chegou a elogiar a equipe dirigida pelo conterrâneo Vojvoda, após a vitória sobre o Porto pelo Estadual. Segundo Soso, o Tricolor "é um dos melhores times do Brasil".

Números do confronto

Ao todo, somando todos os campeonatos, Sport e Fortaleza se enfrentaram 32 vezes. São 13 resultados positivos para o Rubro-negro, dez empates e nove triunfos para os tricolores.

No Recife, a disparidade no confronto é ainda maior. O único revés pernambucano aconteceu no Brasileirão 2021, quando os cearenses venceram por 1x0. No mais, nos outros 15 duelos, são 12 vitórias para o Sport e três empates.

