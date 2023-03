A- A+

COPA DO NORDESTE Sport x ABC será retomado às 19h desta quinta-feira (30) Partida foi suspensa aos 16 minutos do segundo tempo em razão de forte chuva que caiu na Ilha do Retiro

Suspensa por causa das fortes chuvas que caíram no Recife, na noite de quarta-feira (29), e alagaram o gramado e as dependências da Ilha do Retiro, a partida Sport x ABC será retomada às 19h desta quinta-feira (30), no mesmo local. O sistema de drenagem não suportou a quantidade de água e atrapalhou o andamento da partida no segundo tempo.

O jogo válido pela semifinal da Copa do Nordeste será reiniciado aos 16 minutos do segundo tempo, momento em que foi paralisado. O placar segue o mesmo: Sport 1x0 ABC - o gol foi de Vagner Love, aos 2 minutos do primeiro tempo.

O reinício da partida, conforme cita o artigo 21 do Regulamento Geral de Competições da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), deverá ser feito do mesmo local onde foi interrompida.

No momento em que o árbitro paralisou o jogo, a bola estava próxima da grande área do ABC. O artigo também determina que os mesmos jogadores que estavam em campo no momento da parada retornem ao jogo.

Torcedores

Os torcedores que foram ao jogo na noite de quarta-feira têm direito de comparecer ao estádio para acompanhar a reta final do encontro "desde que apresente o comprovante do ingresso original".

"O torcedor terá acesso ao mesmo local onde ele estava hoje [quarta] durante o jogo, desde que esteja com o canhoto. Não haverá venda de novos ingressos. O direito dele está preservado para acompanhar o resto da partida. Para quem veio e perdeu o ingresso até pela chuva, vamos buscar uma solução", explicou o vice-presidente de competição do Sport, Augusto Carreras.

Segundo caso em menos de um ano

Em maio do ano passado, Sport e CRB se preparavam para se enfrentar pela Série B do Campeonato Brasileiro, quando as fortes chuvas que caíram no Recife na ocasião alagaram o gramado da Ilha do Retiro e impossibilitaram o início da partida.

Na época, o confronto ocorreu no dia posterior, na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata, e os alagoanos derrotaram o Leão pelo placar de 1x0.

