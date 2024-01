A- A+

Sport Sport x Afogados: saiba onde assistir confronto pelo Campeonato Pernambucano As duas equipes se enfrentam nesta segunda-feira (29), na Arena de Pernambuco

Sport e Afogados fecham a 5ª rodada do Campeonato Pernambucano nesta segunda-feira (29), a partir das 20h30, na Arena de Pernambuco.

O Leão tem três vitórias e uma derrota no Estadual. A derrota foi justamente a goleada para o Retrô na segunda rodada, mas os rubro-negros se recuperaram contra Santa Cruz e Maguary.

O Afogados viveu situação semelhante em relação à recuperação no torneio. A Coruja começou perdendo os dois primeiros jogos, mas venceu na terceira rodada e ficou no empate na última partida diante do Petrolina.

Onde assistir Sport x Afogados?

O duelo terá transmissão do canal Goat do Youtube.

